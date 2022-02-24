وزارة النقل تكشف عن آخر صور لتنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر

كشفت وزارة النقل عن آخر صور لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل ( السادس من أكتوبر).
ويربط مشروع مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ويبلغ طوله 42 كم ويشمل عدد 13 محطة.
كما يخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 اكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية وكذلك سيتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع القطار الكهربائي السريع (العلمين – العين السخنة) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.