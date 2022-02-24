التعليم: مؤتمر صحفي للإعلان عن قواعد مسابقة اختيار المعلمين خلال أسبوعين

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه خلال 5 سنوات المقبلة سنكون فى احتياج متزايد لمدرسين مؤهلين لتطوير المنظومة التعليمية، لافتاً إلى أن خطة الإسراع فى التعليم تعمل على تغير مناهج 3 سنوات معاً.



وأضاف “شوقى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه حتى عام 2025 نحتاج نوعيات من المعلمين تدرس مناهج جديدة، وخطة زمنية لمدة خمس سنوات، حيث خلال الخمس سنوات المقبلة سنكون في احتياج متزايد لمدرسين مؤهلين لتطور المنظومة التعليمية.



وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيكون هناك تخصصات متعارف عليها، ثم تخصص أعلى مع مرور أول مرحلتين من التعيين، سنعقد مؤتمر صحفي خلال أسابيع قليلة نشرح فيه المطلوب، وكيف نضمن الشفافية، وذلك خلال أسبوعين القادمين.



وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه بدءا من الصف الرابع الابتدائي ستكون هناك مناهج علوم ورياضيات ونسعى لتطوير المنظومة التعليمية طوال الوقت، وهناك منصة إلكترونية تساهم في شرح كتب المدرسة، "تك بوك" منظمة ببنك المعرفة وتقدم محتوى مختلفا وهناك 40 ولاية في الولايات المتحدة تستخدم تلك المنصة.



وأكد وزير التعليم، أن التحول الرقمي أصبح موجودا في جميع المجالات ويجب على الطلاب أن يواكبوا هذا التحول، معلقاً: "أتمنى من أولياء الأمور الاهتمام بتلك المنصة ومحاولة معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بها".