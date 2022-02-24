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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة إلهية لتوبته| قصة عودة محمود الجندي من الإلحاد إلى الإسلام

محمود الجندي
محمود الجندي

يوافق اليوم الخميس 24 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الجندي، حيث ولد في مثله عام 1945، بمحافظة البحيرة، ورحل عن عالمنا في 11 أبريل عام 2019، عن عمر ناهز 74 عاما.

 

بداية محمود الجندي 

تخرج الفنان محمود الجندي من المعهد العالي للسينما، وبدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

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حكاية محمود الجندي مع الإلحاد

وقال محمود الجندي فى حوار متلفز له قبل رحيله، إنه دخل عالم الإلحاد الديني، نظرا لفترة تخبطات فكرية وثقافية بسبب مخالطته لبعض الأصدقاء الذين ينتمون لهذا العالم واصطحابهم له فى منتديات ثقافية ومجالس تروج لهذا الاتجاه. 

وأضاف محمود الجندي، أن السبب الرئيسى فى توبته وندمه على هذه الفترة، هو الحريق الذى نشب فى منزله وخصوصا نشوب النيران فى الجزء الذى يضم عددا كبيرا من الكتب المتطرفة التى ساعدته على الانتماء لهذا الاتجاه، فاعتبرها رسالة إلهية لتوبته وإعادته إلى إسلامه.

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