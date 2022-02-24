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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا وبريطانيا تدينان الهجوم الروسي على أوكرانيا

صدى البلد

 أدان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الهجوم الروسي على أوكرانيا، ووصفه بأنه "عدوان صريح على دولة ديمقراطية".
وقال والاس -في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الخميس/- "لقد انتهكت روسيا اليوم السيادة الأوكرانية، وعلى الرغم من جهود المجتمعات الدولية اختارت روسيا الصراع".
وأضاف قائلا "هذا عدوان سافر على دولة ديمقراطية ولا ينبغي لأحد أن ينسى هذا اليوم".
بدوره، أدان رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" الهجوم الروسي على أوكرانيا، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والانسحاب من البلاد.
وقال ترودو -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)-: "كندا تدين بأشد العبارات الممكنة هجوم روسيا الفظيع على أوكرانيا.. تعد هذه الإجراءات غير المبررة انتهاكا واضحا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية والتزامات روسيا بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف ترودو أن "كندا تدعو روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والاستفزازية ضد أوكرانيا وسحب جميع القوات العسكرية من البلاد.. يجب احترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".
يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
 

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