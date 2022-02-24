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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل عن كتابة السيرة الذاتية والتقديم للمنح الدراسية ببنات عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

ينظم قطاع التعليم والطلاب بكلية بنات عين شمس، ورشة عمل تحت عنوان" كتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتقديم للمنح الدراسية"، وذلك يوم الإثنين المقبل بقاعة المؤتمرات بـ كلية البنات جامعة عين شمس.

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة أميرة يوسف عميد كليه البنات بـ جامعة عين شمس، والدكتورة مي حلمي وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب.

 

وتقام ورشة العمل تحت إشراف الدكتورة أمل عطيه المرسي رئيس قسم علم الحيوان ، ويقدم الورشة الدكتورة ساره حاتم والدكتورة رنا مصطفى المدرسان بقسم علم الحيوان.

 

وعلى جانب آخر .. ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس "معرض الكتاب المجاني للطالبات" بعنوان (ثقافتك ..تهمنا) .

 

ويقام المعرض يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧ في العاشرة صباحاً بالبرجولا الجديدة بالكلية ، برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ود. هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات ود. هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 

يأتى "معرض الكتاب المجاني للطالبات" بعنوان ( ثقافتك ..تهمنا) بـ كلية البنات جامعة عين شمس ، في إطار اهتمام الكلية بتكوين مجتمع محب للقراءة والاطلاع ونشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الكلية لدى طالباتها.

 

وكان قد استضاف برنامج “هنا الجامعة” في أولي حلقات البرنامج علي راديو عين شمس ، الأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات ، مع مقدمة البرنامج هند عبد الراضى .

خلال اللقاء تناولت الدكتورة أميرة يوسف استعدادات الكلية للفصل الدراسى الثانى مؤكدة علي التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

وأضافت لتسهيل التطعيم على الطالبات تم تخصيص  مكان للتطعيم لذلك زادت نسبة الحاصلين على التطعيم من ٢٣٪ الى ٧٥٪  .

وأكدت أميرة يوسف خلال لقائها مع البرنامج أن اساس العملية الدراسية هى المباشرة بين المعلم والطالب لذلك فهي تسعى لتحقيقها ، وأشارت إلى وجود المنصة الالكترونية و التحول الرقمي نظرا لوجود أعداد كثيرة فى كلية الآداب.

وقالت إنها تعتبر أماً لكل طالبة ووجهت لهن رسالة هى أنه كل طالبة لابد من أن تشارك فى الانشطة الطلابية بجانب الاهتمام بدراستها وأن تكتشف نفسها وتستمتع بموهبتها ، و أن تهتم بأخذ الدورات التدريبية اللازمة والتى تؤهلها للالتحاق بسوق العمل  لذا توفر لهم الكلية العديد من الدورات فى الأنشطة والمجالات المختلفة وحتى فى الحياة العامة حيث أشارت الدكتورة إلى ورشة مواجهة "إزاى البنت تدافع عن نفسها".



وأكدت أ.د.أميرة يوسف على انها تسعى دائماً للتطوير لذلك اهتمت بعمل المنتدى الاعلامى للكلية لتسويق ما يحدث بالكلية بداية من تعريف الطالبات بأقسام الكلية والانشطة المختلفة الموجودة في الكلية من ورش ومسابقات وأكتشاف مواهب ووجود صالة للجيم وحمام السباحة .
وخلال اللقاء طالبت أ.د. أميرة يوسف من طالبات الكلية بالتواصل معها  "سمعونى.. صوتكم" و انها ترحب بكل ما يساعد الطالبات على أن تكون طالبة متفوقة و ناجحة فى العمل و أم مثالية. 
كما أشادت أ.د  أميرة يوسف بكل من يعمل داخل الكلية من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وإداريين فالكل يعمل بهدف خدمة الطالبات.


تلقت العميدة العديد من المكالمات الهاتفية و اجابت عن أسئلتهم بكل حب ، وأكدت ان الكلية ارسلت لتعيين الاوائل على الدفعات قريباً.


وفى نهاية الحوار الممتع للدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات أعربت عن سعادتها براديو عن شمس وأشادت بالجهود المبذولة من كافة العاملين بالراديو لكي يظهر بالصورة المرجوة كما أثنت علي كفاءة المذيعين في الراديو.

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