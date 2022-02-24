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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 3 ملايين جنيه.. افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وحدة الاشعة المقطعية بمستشفي المبرة بمدينة الزقازيق والتي تضم جهاز اشعة مقطعية جديد ماركة سيمنز 16 مقطع بتكلفة 3 ملايين جنيه للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين الصحي والمترددين على المستشفى.

أشاد محافظ الشرقية بدور الهيئة العامة للتأمين الصحي وتعاونها مع المحافظة بتزويد المستشفيات وعيادات التأمين الصحي بمراكز ومدن المحافظة بالأجهزة والمستلزمات الطبية للإستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المؤداة للمرضى.

كما حرص المحافظ على تفقد وحدة الكلى الصناعي بالمستشفى مشدداً على ضرورة الإهتمام بالمتابعة المستمرة لأجهزة الغسيل الكلوي وكافة الأجهزة الطبية بالمستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها طبقاً لجدول الصيانة المحدد لكل جهاز ومتابعة شركات الصيانة في أداء عملها لضمان إجراء الصيانة المطلوبة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

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أدار محافظ الشرقية حوارًا مع المرضى واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ، كما أوصى المحافظ العاملين بالمستشفى من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى مع توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية أنه تم الإنتهاء من تدريب القوة البشرية من الأطباء وفنيين الأشعة على إستخدام الجهاز الجديد والذي سيساهم وبشكل كبير في تقديم خدمة صحية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى ، مؤكدًا أن الهيئة العامة للتأمين الصحي لا تدخر جهداً في توفير كافة إحتياجات المستشفيات والعيادات التابعة لها لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المؤداة للمرضى. 

شارك في الإفتتاح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد عبد الحفيظ مدير مستشفي المبرة والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان وعدد من نواب البرلمان.

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