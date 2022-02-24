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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تعلن أحدث إصدارات سلسلة "نارزو".. سعر ومواصفات Narzo 50

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف ريلمي Narzo 50

كشفت شركة ريلمي Realme عن أحدث أعضاء سلسلة Narzo، حيث يأتي Narzo 50 كت منافس قويا لهواتف سامسونج الحديثة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تحمل مواصفات هاتف ريلمي الجديد Narzo 50، الكثير من أوجه التشابه مع هاتف الشركة السابق Realme 8i في جميع الإمكانيات ولكنه يوفر سرعة شحن أسرع تبلغ 33 وات.

 

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سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme Narzo 50

ينطلق هاتف ريلمي Narzo 50، بشاشة مثقبة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، يمكن للشاشة التبديل بين 30 و 120 هرتز اعتمادا على المحتوى المعروض على الشاشة، كما أنها تدعم معدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز.

ويتم تشغيل هاتف Realme Narzo 50، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G96، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

هاتف ريلمي الجديد Realme Narzo 50

ويضم الجزء الخلفي من هاتف ريلمي Narzo 50، إعداد كاميرا ثلاثي، العدسة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة مع مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو وبيانات العمق، إلى جانب كاميرا سيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويأتي هاتف ريلمي Narzo 50، مزودا بواجهة المستخدم  Realm UI 2.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير،تدعم تقنية الشحن السريع بقدرةة 33 وات، ويمتاز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومقبس سماعة رأس.

ويتوفر هاتف ريلمي الجديد Realme Narzo 50، بألوان أزرق وأسود، ويباع الطراز الأساسي 4 + 64 جيجابايت للبيع مقابل 173 دولار (أي ما يعادل 2700 جنيه مصري)، بينما سيباع طراز 6 + 128 جيجابايت مقابل سعر 205 دولار (أي ما يعادل 3200 جنيه مصري)، على أن تبدأ المبيعات الرسمية في 3 مارس القادم.

Realme Narzo 50 debuts with 120Hz LCD and Helio G96
هاتف ريلمي الجديد Realme Narzo 50
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