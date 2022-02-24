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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف 9 شوارع وتطوير 3 أخرين بأشمون في المنوفية

تطوير شوارع اشمون
تطوير شوارع اشمون

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، كافة المشروعات التي تتم بالمدينة من أعمال الرصف والتطوير ، حيث تفقد سرور إستكمال أعمال التطوير الذي يتم بشارع الثورة بعد ان تم رصف حوالي 800 م من إجمالي 1600م والذي يتم رصفة بداية من مسجد أبو ضلع وحتي تقاطع شارع بور سعيد ، كما تفقد سرور إستكمال أعمال الرصف التي تتم بشارع الجامعة والذي تم رصف حوالي 1000م من إجمالي 1500م والذي يتم رصفة بداية من وحدة مرور أشمون حتي مزلقان السكه الحديد ، كما جاري العمل في تطوير شارع الجامعة الخلفي حيث تم وضع طبقة السن وفردها ودمكها ، كما جاري أعمال التطوير بشارع الحسين بن علي وشارع كفر زلابية من وضع طبقة السن وفردها ودمكها وإنشاء الأرصفة والبلدورات وتركيب الانترلوك ورفع مطابق المياه والصرف الصحي وغرف صرف الأمطار، وأكد سرور إلي أنه سوف يتم تطوير وتجهيز باقي الشوارع الأخرى بالمدينة تباعاً تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بها هي الأخرى .

وأشار سرور أن مدينة أشمون تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيداً من التنمية والتطوير لقطاع الطرق ، مشيراً إلى أنه في خلال الفترة الماضية وحتي الآن تم رصف 9 شوارع بالمدينة كشارع سعد زغلول، وشارع محمد محسن حمد، وشارع عبد المنعم رياض، وشارع الروضة، وشارع العبور ،وشارع خالد بن الوليد، وشارع صلاح الدين ،وجاري الإنتهاء من رصف شارع الثورة وشارع الجامعة ، مؤكداً أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في قطاع الطرق ، وخلال أيام قليلة سيكون هناك تغييراً حقيقياً بالمدينة بعد الانتهاء من رصف كافة الشوارع لتظهر أشمون بالمظهر الذي يليق بها كأجمل مدينة .

من جانبه أكد سرور إلى أن حجم ما تم إنجازة من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازة في سنوات عدة ،وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدعم الكامل من معالي الوزير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إنجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

رصف الشوارع حياة كريمة اشمون محافظة المنوفية المنوفية

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