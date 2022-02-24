شاهد ماذا قالت مفيدة شيحة عن الخيانة

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن موقفها اذا تعرضت للخيانة من أصدقائها، مؤكدة أن موقفها سيكون حازما وحاسما وسيكون الرد سريعا.

وأضاف مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار، أن :"عمري ما هغفر لصحبتي انها تتكلم في ضهري، أو انها تدخل بيتي وتخون، أو تاخد عملي، وانا بني آدم بيشعر وبيزعل، والكسرة وجع ولها ألم حقيقي".

وتابعت مقدمة برنامج الستات، أن :"في عيوب والشخص بيعملها بيكون عارف انها مصيبة ومش هينفع التسامح معها، وعلى الرغم من كده بيعملها، وتستحق الرد القوي، وموقف نهائي".

وأكملت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"في العلاقات الإنسانية.. هل تعتقد في مقولة "اللي اتكسر يتصلح"؟".

ورصدت الإعلامية مفيدة شيحة، فقرة حملة عنوان :"هل حقيقي إن اللي اتكسر يتصلح" وخلال الفقرة، قالت مفيدة شيحة، ، إن هناك جروبات كثيرة على السوشيال ميديا عن العلاقات ويتم فيها طرح مشكلات في العلاقات.



وأضافت مفيدة شيحة، انه :"كم الموضوعات تحت عنوان ارجع ولا مرجعش، والسؤال يا جماعة ينفع نرجع واللي انكسر يتصلح"، متابعة أن :" ليست مؤمنة أن اللي اتكسر يتصلح، وهو لو مهتم كان خلي باله ان ميكسرش".

وتابعت ، أن :"لازم الراجل يتعلم يحافظ على البيت، وهو كسرني، والخيانة يعني راح لحد تاني، وحب واتجوز وسبني يبقى خلاص، وايه الضامن ان الراجل ميكررش الخيانة دي تاني، اللي خان مرة هيكرر".







