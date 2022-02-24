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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على جدول بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

صدى البلد

تستضيف مدينة القاهرة وبالتحديد صالة 1 باستاد القاهرة الدولي، أحد أقوى بطولات كأس العالم لسلاح الشيش رجال والتي تنطلق غدًا الجمعة، وتستمر حتى ال 27 من نفس الشهر.

وتم الكشف عن أدوات اللاعبين اليوم بداية من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا، كما يُعلن عن قائمة اللاعبين المؤكد مشاركتها في البطولة ثم يتم إعفاء أول 16 مصنف على البطولة من المشاركة في اليوم الأول لمنافسات الفردي. 

وتبدأ غدًا، منافسات الفردي في التاسعة صباحًا، حيث تقام منافسات أدوار المجموعات ثم يتأهل أول 16 لاعب في تصنيف المجموعات إلى دور ال 64 الرئيسي وبعدها يتأهل عدد من اللاعبين إلى أدوار خروج المغلوب الغير الرئيسية.

وفي يوم السبت الموافق 26 فبراير، تبدأ منافسات اليوم الثاني لبطولة الفردي في الساعة التاسعة صباحًا من دور ال 64 الرئيسي وحتي دور نصف النهائي، وتنطلق مباريات دور نصف النهائي في الثالثة والنصف مساءًا، وفي السادسة مساءًا يتم توزيع الميداليات على الفائزين.

وتنطلق منافسات الفرق يوم السبت الموافق 27 فبراير في التاسعة صباحًا وتُلعب المباراة النهائية في الخامسة والنصف مساءًا، وتقام مراسم تتويج الفائزين في السابعة مساءًا.

ويشارك في البطولة 187 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة.

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