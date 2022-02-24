جمعية المؤلفين والملحنين تدعو لانتخابات مجلس إدارة جديد ..18 مارس

اعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» عن موعد عقد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس ادارة جديد، وحددت الموعد في الثامن عشر من شهر مارس المقبل بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك

وجاءت الدعوة للانتخابات كالتالي

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية تنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسة 26 ديسمبر 2021 بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس ادارة جديدة وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس عام 2022 الساعة الثالثة عصرا بساقية الصاوي - قاعة الكلمة - شارع 26 يوليو الزمالك.



علما بأن الاقتراع يكون بالحضور الشخصي دون إنابة ويصح الاجتماع بحضور 25% من الاعضاء الذين لهم حق الحضور فإن لم يكتمل العدد أجل لجلسة اخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الاول في تمام الساعة الرابعة ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره بأنفسهم (اي بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عم 10% من الاعضاء الذين لهم حق الحضور أو عشرين عضوا ايهما أقل

وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع طبقا للمادة 27 من لائحة النظام الاساسي الجديدة

يذكر أنه من المقرر ان يتم انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين من السادة المرشحين على منصبي الرئيس والعضوية