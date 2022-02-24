فيلم تسجيلي عن شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي فى احتفال مكتبة الإسكندرية

خلال مئوية المدرسة المصرية للخط العربى

أقامت مكتبة الإسكندرية احتفالية بعنوان "خضير البورسعيدى.. مدرسة مصرية فى الخط العربى"، وذلك اليوم الخميس ببيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة، وذلك فى إطار احتفال مكتبة الإسكندرية بمئوية المدرسة المصرية للخطالعربى.



بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي و محطات في حياته وعرض بداية مرحلة حبه للكتابة و بداياته في فن الخط العربي و عرض لوحاته.



وستشهد الاحتفالية حفل توقيع كتاب "خضير البورسعيدى" كأحد أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى إقامة معرض للأعمالالمهداة إلى مكتبة الإسكندرية، بحضور كل من الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، والفنان مسعد خضير البورسعيدى، رئيسالجمعية المصرية للخط العربى، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية، ومحمد بغدادى،قومسيير عام ملتقى القاهرة للخط العربى، بالإضافة إلى لفيف من كبار المثقفين والمفكرين.









ويعتبر خضير البورسعيدى من أشهر الخطاطين واسمه الحقيقى مسعد خضير وشهرته خضير البورسعيدى نسبة إلى محافظة بورسعيدالمولود بها، وهو خطاط لغة عربية ورسام وأحد رواد الخط العربى فى العصر الحديث، يلقب بشيخ الخطاطين المصريين.





اشتهر برسوماته المتقنة ولوحاته الفنية مستخدماً الخط العربى، شارك في خطوط كسوة الكعبة، كما قام بكتابة العديد والعديد من تتراتأفلام ومسلسلات مصرية عدة مذيلاً إياها بتوقيعه الشهير خضير، بالإضافة إلى كتابة المصحف الشريف لعرضه على شاشة التليفزيون.

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