إيهاب جلال يعبر عن سعادته بعد فوز بيراميدز على البنك الأهلي

عبر الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالانتصار الذي حققه الفريق على حساب البنك الأهلي بهدف دون مقابل والعودة لاعتلاء قمة ترتيب الدوري، موضحا أن التأخر في التسجيل صعب من المهمة، والبنك الأهلي فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين وجهاز فني على أعلى مستوى، وفي النهاية تحقق الانتصار الهام الذي منح بيراميدز ٣ نقاط غالية في مسيرته.

شدد على أنه كان يخشى مع كثرة إضاعة الفرص في استقبال أي أهداف أو الوصول للتعادل ولكن الهدوء كان سببا في التسجيل والانتصار وحصد النقاط الثلاثة الغالية، مشيرا إلى أنه حرص على إراحة دونجا بعض الوقت بسبب الإجهاد ولكن استعان به، كما أنه يشكر اللاعبين على مجهودهم الرائع وقتالهم من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط.

أكد أنه لا وقت متاح أمام الفريق خاصة وأن هناك مباراة مهمة يوم الأحد أمام الصفاقسي بكأس الكونفدرالية، وبالتالي يسعى لعمل تبديلات وتعديلات على التشكيل ومن المهم الاستمرار دائما في المنافسة ومن الجيد تحقيق الانتصارات المتتالية محليا وقاريا.

أوضح أن فخر الدين بن يوسف قريب من العودة للملعب بعد لقاء الصفاقسي التونسي، حيث يستمر في برنامجه التأهيلي.

مشيدا بما يقدمه النجم رمضان صبحي الذي عاد للتهديف متمنيا أن يكون هدفه سببا في عودته لعز شباك جميع المنافسين، مشيرا إلى أن الفريق يسير كل مباراة خطوة بخطوة وهدفه الفوز في جميع البطولات حتى اللحظة الأخيرة.