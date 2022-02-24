قطعت فتحي.. نور وأحمد زاهر يكشفون كواليس المشاركة في البرنس..فيديو

حلت الفنانة نور والفنان أحمد زاهر، ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامج “ سهرانين ” المذاع على قناة “ أون”.

وتحدت الفنانة نور عن كواليس مشاركتها مع الفنان أحمد زاهر في مسلسل البرنس، قائلة :" قطعت فتحي في مسلسل البرنس وكان شخصية فتحي تستاهل تضرب لأنه كان جبار ومفتري في المسلسل ".

وقالت نور:" كنت بحب دوري في المسلسل وكان هناك مساعدة كبيرة لتجهيز للدور من فريق العمل، وكان هذا الدور تحدي بالنسبة لي لأنني لم اقدم هذا الدور من قبل ".

ومن جانبه قال الفنان احمد زاهر :" اكتر حاجة عجبتني في شخصية نور في المسلسل هو تغييرها وتحولها 180 درجة في المسلسل على عكس شخصيتها الحقيقية".

وأضاف أحمد زاهر :" أحب دوري في مسلسل البرنس ولأن شخصية فتحي كانت شخصية غريبة ، ودايما دور الشرير بيكون فيه تفاصيل كثيرة وكانت الشخصية بها سيئات كثيرة ولا توجد بها حسنة واحدة ".

