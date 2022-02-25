سقوط عصابة سرقة المشغولات الذهبية من المواطنين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص نشاطه فى سرقة المشغولات الذهبية من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (7أشخاص "لعدد خمسة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع الإستيلاء على المشغولات الذهبية بأسلوب النصب ، حيث يقوموا بالدلوف لمنازل المواطنين وإدعائهم بأنهم تابعين لإحدى الشركات التى تساعد فـى تجهيز العرائس الغير قادرين ومغافلتهم وسرقة المشغولات الذهبية والتصرف فيها بالبيع وإقتسام المبالغ فيما بينهم ، وإتخاذهم من دائرتى (مركز شرطة بدر - قسم شرطة النوبارية) بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، مُستخدمين فـى ذلك سيارة خاصة بزوجة أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أمكن ضبطهم والسيارة المُستخدمة ، وبحوزة إثنين من المتهمين (2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (10) وقائع بذات الأسلوب ، كما أضافوا بقيامهم بالتصرف فـى المسروقات بالبيع لعميلهم "سيئ النية" (مالك محل مجوهرات - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) ، ولقد أمكن ضبط الأخير والمشغولات الذهبية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.