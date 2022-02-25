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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري البورسعيدي: متمسكون ببقاء معين الشعباني.. ولا مجال لرحيله لأي ناد

صدى البلد

 أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ورئيس بعثة الفريق في الكونغو لمواجهة أثو دويو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أن النادي متمسك ببقاء التونسي معين الشعبان المدير الفني للفريق وأنه لا مجال لرحيله.


وقال عمار في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية   ETC: "المصري متمسك ببقاء معين الشعباني والمدرب أيضا متمسك بالنادي ويريد الاستمرار معنا وتحقيق إنجاز مع الفريق".


وأضاف: "نحن ندعمه بكل شيء وقمنا بتجديد عقده لمدة موسم آخر رغم تبقى 6 شهور في عقده، وهو يساعدنا ويقدم نتائج مميزة وسياسة النادي آخر 5 أو 6 سنوات هي الاستقرار وعدم التفريط في أي عنصر بالفريق".


وواصل: "عقد معين الشعباني يتضمن شرط جزائي شهرين من العقد لكنه مدرب محترف ورغم العروض التي وصلته وهي غير رسمية إلا أنه يريد الاستمرار مع النادي ويوجد احتراف وتقدير متبادل".


وعن مباراة بطل الكونغو ، استطرد: "مباراة أثو دويو هامة لنا ومثلها مثل مباراة مازيمبي فهو بوابتنا لحسم التأهل لربع النهائي".


وأكد: "كانت رحلة السفر مرهقة لمدة 11 ساعة لكن كانت هناك مجهودات كبيرة من السفارة المصرية وأيضا سنلعب في العاصمة وهو أمر جيد".


وأثق: نثق في اللاعبين والجهاز الفني ولدينا القدرة على الفوز والتأهل للدور المقبل".

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