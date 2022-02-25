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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقعات الجماهير لمباراتي الأهلي وصن داونز والزمالك والوداد المغربي

صدى البلد

تنتظر جماهير الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل لمتابعة مباريات الفريقين في دور المجموعات ب دوري أبطال أفريقيا.

وسيواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز بطل جنوب افريقيا السبت المقبل من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهره الدولي.

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ورصدت عدسة صدي البلد توقعات جماهير كرة القدم لنتيجة مباريات الفريقين الاهلي و الزمالك  في دور المجموعات ب دوري أبطال أفريقيا.

وقال "علي حسين" أنه يتوقع فوز النادي الأهلي بنتيجة 2/1  علي صن داونز وان يحرز مجدي أفشة و احمد عبد القادر الأهداف.

وتوقع حسام علي فوز نادي الزمالك   3/0 ، لانة فريق قوي و بيشتغل علي نفسة دايما.

وأكد مجدي ناجي أن  الأهلي سيفوز نظرا لتفوق اداءة هذة الفترة، وأن يسجل افشة ومحمد الشريف الأهداف.

وأضاف أحمد أشرف ان النادي الأهلي دائما ثابت وجوده، مضيفًا أنه دائما البطل في السنوات الاخيرة.

وتمني حسن محمد فوز الزمالك 3/0 و تركيز الاعيبة بشكل اكبر .

واختتم أدهم أحمد أن النادي الاهلي سيفوز  بنتيجة ١/٣، و ان يحرز احمد عبد القادر الاهداف .

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة  التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتس

ووافق  الاتحاد الأفريقي على طلب النادي الأهلي بنقل المباراة من ملعب الأهلي وي السلام إلى استاد القاهرة الدولي

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي إلى طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي رضوان جيد.

ويعاون الحكم المغربي كل من لحسن ازكاو مساعد أول، ومصطفي اكاركاد مساعد ثان وسمير الكزاز حكم رابع.

 

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا 
 

ويواجه فريق الزمالك نظيره الوداد المغربي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهره بالمغرب

 

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال افريقيا 
 

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة

 

وتأهل 16 فريقًا لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022، تم تقسيمها إلى 4 مستويات بحسب التصنيف، يتأهل عنها 8 فرق إلى الدور ربع النهائي.

كان الأهلي والزمالك تأهلا إلى دور الـ16 بدوري الأبطال على حساب الحرس الوطني بطل النيجر وتوسكر الكيني بمجموع 7-2 و5-0 على الترتيب.

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