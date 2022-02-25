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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى جاد يستقبل كارمن سليمان بالورود من المطار.. شاهد

صدى البلد

استقبل الملحن مصطفى جاد، زوجته كارمن سليمان بالورود بعد عودتها من السفر، وشارك الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق عليه: “حمد لله على سلامتك يا قلبي” وتفاعل معه عدد كبير من جمهورهم على السوشيال ميديا.

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كارمن سليمان تخطف الأنظار من المغرب على انستجرام

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ما وراء الكواليس…كارمن بصيبص تشارك متابعيها أحدث ظهور لها

وطرحت الفنانة كارمن سليمان، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “خيره” عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

“خيره” إنتاج سي إس ميوزيك-مصطفى جاد، كلمات عبد اللطيف آل الشيخ، ألحان عبد القادر الأحمد، توزيع و مكس و ماستر محمد عصمت، تسجيل صوت وشكر خاص م/ماهر صلاح، تأليف وتريات أحمد فرحات تنفيذ وتريات حسن سعيد، درامز أحمد هشام.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".

كارمن سليمان مصطفي جاد Instagram الفنانة كارمن سليمان أغاني الأطفال المطربة كارمن سليمان

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