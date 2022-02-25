تدمير أحد الأسواق في مدينة خاركيف الأوكرانية.. فيديو

عرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو يرصد لقطات مشاهد لتدمير أحد الأسواق بشكل كامل في مدينة خاركيف.



ومن جانبه، عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن اليوم الثاني للهجوم الروسي وما نتج عنه من خوف ودموع على وجوه الأوكرانيين.



وأفاد التقرير، بأن القوات العسكرية الروسية تتوغل في أوكرانيا، حيث تقوم بقصف جوي ومواجهات برية، ما أدى بالأوكرانيين إلى الفرار للملاجئ .



واستعرض الفيديو لقطات مؤثرة، حيث قام جندي بتوجيه رسالة لوالديه، قائلًا: "أبي وأمي أحبكم"، ونجد أم تلاعب طفلتها لتشعرها بالأمان، وهناك أب يودع طفلته قبل توجهها لمكان آمن.



وتابع التقرير، أن التواجد الروسي في أوكرانيا يتوسع والخوف بدا واضحًا على الوجوه والعناق هو المواسي الوحيد حاليًا.

وقالت روسيا إن اليوم الأول من عملياتها، نجح وأعلن الكرملين أنه لايستهدف المدنيين وأن لديه أهدافًا محددة في عكلية لحماية إقليم دونباس .



