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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على هامش ختام الأولمبياد الحدودية بأسوان

وزير الرياضة يفتتح مركز تخاطب وتأهيل مركز شباب بدر بأسوان

صدى البلد

 

 

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الجمعة،  بافتتاح مركز تأهيل وتخاطب مركز شباب بدر بأسوان، والذى يأتى ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برعاية شركة أبو ظبى التنموية القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد الافتتاح كلٌ من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ، وذلك على هامش المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية التى تنفذها الوزارة.

وأقيم  المركز وفقاً لأحدث الأدوات والأجهزة ومزود بغرف تنمية مهارات ، وتكامل حسي ، وتنمية تخاطب، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسى،  بالإضافة إلى التقييم النفسي.

أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة البالغ بذوى القدرات والهمم، والعمل على دمجهم فى المجتمع من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات المختلفة،  التى تنفذها الوزارة فى جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع المؤسسات المعنية، مقدماً الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على التعاون المثمر.

و يستهدف المشروع ذوى القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد ، وتأخر الكلام ومشاكل النطق، واضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه،وصعوبات التعلم وتعديل السلوك.

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