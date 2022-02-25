أوكرانيا: ننظر في مقترح روسيا بإجراء مفاوضات لإنهاء العمليات العسكرية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ( الكرملين) دميتري بيسكوف، أن موسكو أبلغت كييف موافقتها على المفاوضات.

مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني أجاب بأنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم - "إن روسيا شكلت بالفعل وفدًا من ممثلي وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والإدارة الرئاسية بعد أن وافقت على التفاوض مع أوكرانيا"، مشيرا إلى أن توقف كييف عن التفكير بشأن المفاوضات مع موسكو جاء في نفس وقت نشر أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في المناطق السكنية بما في ذلك كييف".

من جهته، قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن بلاده "تنظر في مقترح" روسيا بإجراء مفاوضات في العاصمة البيلاروسية مينسك لإنهاء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى التفاوض لإنهاء العمليات العسكرية الجارية، مبديا لأول مرة استعداده لمناقشة وضع أوكرانيا على الحياد بين روسيا وحلف الناتو.

وأكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، للرئيس بوتين، استعداد بلاده لضمان سلامة وتأمين المفاوضات بين مسئولين روس وأوكرانيين في العاصمة مينسك، حال قررت موسكو وكييف التفاوض.