دمار في كل مكان وخسائر لا حصر لها.. كييف تسقط بيد الجيش الروسي ‎‎

استيقظ سكان العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، على دوي صافرات الإنذار بعد تجدد القصف الروسي عليها البلاد، ودعت السلطات في أوكرانيا مواطنيها للاختباء في الملاجئ، مع بدء القصف الروسي المبكر.

وقال رئيس بلدية كييف بأن العاصمة تعرضت لهجوم صباح اليوم، وأصاب صاروخ مطار في مدينة ريفين غرب البلاد، ودوت صفارات الإنذار في مدينة لفيف غرب أوكرانيا في نفس التوقيت.

حصاد اليوم الأول للغزو

كان آخر بيانات الجيش الروسي، عندما أعلن أنه حقق أهدافه كاملة في اليوم الأول للهجوم العسكري على أوكرانيا، وهو ما أقر به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقوع خسائر فادحة للجيش الأوكراني، وأيضا بعض الخسائر للجيش الروسي، لم تعترف بها موسكو حتى الآن.