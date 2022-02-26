جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن المقالية والموضوعية.. الأحد

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابى بـ جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، عن عقد دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

ويقدم المركز دورة تدريبية للتدريب على المقالية والموضوعية خلال يومي الأحد والأربعاء 27: 28 فبراير 2022، وذلك الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 9 مساء ويتم الالتحاق بالدورة من خلال الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE22J_3-3ELKIy6cYuB6VKSxJu4svmZgmu9tLQeZQYjbdA0Q/viewform?usp=sf_link

وتهدف الدورة إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لأداء المتعلم، واستنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقدًا لأساليب وعمليات التقويم الحالية، واقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، واستنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية.



جدير بالذكر أنه قد نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان المؤتمر الدولي للكلية ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية.



وتقام فعاليات المؤتمر في الفترة من الجمعة ٢٥ فبراير إلى الأحد ٢٧ فبراير، ويتم الافتتاح في فندق فيرمونت نايل سيتي كورنيش النيل واليوم الثاني والثالث بفندق كلية السياحة والفنادق.

أوضحت الدكتورة سهى عبد الوهاب أن المؤتمر يهدف إلى إجراء الأبحاث العلميه فى مجال الرقمنة في السياحة والضيافة، هذا التوجه الذي يمثل نقطة تحول هامة في الأداء وتقديم الخدمة لمجاراة العصر الحديث، بالإضافة إلى ربط والتقاء أفكار وتوجهات سوق العمل بأفكار الأكاديميين مما يولد نتائج ومقترحات وآليات أداء تطبيقية ومواكبة العصر الحديث تفيد كلا الجانبين في أدائه، وكذلك إفادة الباحثين والدارسين المصريين والأجانب باستنباط أفكار تمثل موضوعات لرسائل وأبحاث علميه تواجه مشكلات ومعوقات صناعة السياحة والضيافة في مصر، وتبادل الخبرات العلمية بين المدارس الأكاديمية المختلفة فى مصر و دول العالم .

يشارك فى المؤتمر ١٠ دول بخلاف مصر وذلك فى سابقة أمر لم تشهدها صناعة السياحة فى مصر وهي :

ألمانيا، المملكة المتحدة، ايرلندا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، الهند، روسيا، فرنسا، السعوديه، ليبيا .