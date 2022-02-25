الخارجية الأمريكية: روسيا انتهكت القانون الدولي ونحمل بوتين المسئولية

كشف نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مستجدات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الحرب دائرة هناك.

وأضاف نيد برايس، في كلمة على خلفية الأزمة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنه لا علامات تشير إلى أن بوتين يسعى لخفض التصعيد، وهذه اللحظة خطيرة على أوروبا وكل محبي الحرية في العالم.

وتابع نيد برايس: “نحمل الرئيس بوتين والمحيطين به المسئولية، وسنواصل دعم السيادة في أوكرانيا”.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لو كان الرئيس بوتين جادا في الدبلوماسية لأوقف العملية العسكرية فورا، مضيفا أن روسيا انتهكت القانون الدولي بالتدخل العسكري في أوكرانيا.

