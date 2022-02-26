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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن كيا كادنزا موديل 2022 بالسوق القطري .. صور

نظرة شاملة عن كيا
نظرة شاملة عن كيا كادنزا موديل 2022 بالسوق القطري

استطاعت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تعزز من تواجدها عبر باقة متنوعة من الاصدارات، مثل اطلالة الكروس اوفر، أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والهاتشباك، وايضا السيدان الفاخرة ومنها النسخة كادنزا موديل 2022.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن كيا كادنزا موديل 2022 داخل السوق القطري.

نظرة شاملة عن كيا كادنزا موديل 2022 بالسوق القطري 

محرك السيارة كيا كادنزا موديل 2022

 

حصلت السيارة كيا كادنزا موديل 2022 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 284 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 336 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

نظرة شاملة عن كيا كادنزا موديل 2022 بالسوق القطري 

تسارع السيارة كيا كادنزا موديل 2022

 

تصل السرعة القصوى للسيارة كيا كادنزا موديل 2022 إلى 235 كيلومتر في الساعة، ومن خلال الامكانيات الفنية المطروحة تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 7.2 ثانية.

نظرة شاملة عن كيا كادنزا موديل 2022 بالسوق القطري 

أبعاد السيارة كيا كادنزا موديل 2022 

 

دعمت السيارة كيا كادنزا موديل 2022 بجنوط رياضية انيقة المظهر ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.855 متر، مع نسبة طول كلي قدرت بـ 4.970 متر، وبعرض يبلغ 1.870 متر، و 1.470 متر للارتفاع، بالاضافة لمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 451 لتر.

نظرة شاملة عن كيا كادنزا موديل 2022 بالسوق القطري 

مواصفات الحماية والامان للسيارة كيا كادنزا موديل 2022

 

تضم السيارة فرامل مانعة للانغلاق ABS وخاصية دعم الفرامل BA،مع برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، والتنبيه من النقاط العمياء، مع التحذير من مغادرة المسارات، وحساسات حركة امامية وخلفية، وكاميرا محيطة.

نظرة شاملة عن كيا كادنزا موديل 2022 بالسوق القطري 

بالاضافة إلى خاصية متابعة ضغط الاطارات، و التحكم في ثبات المركبة (VSC)، مع قفل مركزي وتلقائي للابواب، و نظام المساعدة على تسلق المرتفعات، و إنذار لمنع السرقة، مع زجاج كهربائي، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تفعيل وايقاف المحرك، والتحكم في السرعة، إلى جانب فرامل يد كهربائية، ومرايات جانبية طي.

نظرة شاملة عن كيا كادنزا موديل 2022 بالسوق القطري 

أسعار السيارة كيا كادنزا موديل 2022 بالسوق القطري

 

الفئة الأولى كيا كادنزا 2022 3.3L GDi Mid بقيمة قدرها 105 الف ريال قطري.

الفئة الثانية كيا كادنزا 2022 3.3L GDi Top بقيمة قدرها 135 الف ريال قطري.

كيا كادنزا موديل 2022 السيارة كيا كادنزا موديل 2022 السوق القطري

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