استعدادا للترقي .. إرشادات هامة تسهل للمعلمين التعامل مع المنصة الرقمية للتدريب

بدأ اليوم تسجيل المعلمين المرشحين لـ الترقي لعام 2020/2021 عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform

وقد وضعت الاكاديمية المهنية للمعلمين جدولا زمنيا لتنظيم عملية دخول المعلمين على منصة المعلم للتدريب عن بعد ، مشيرةً إلى أن اليوم السبت هو موعد دخول المعلمين المستهدفين في محافظات مطروح والبحر الاحمر وجنوب سيناء ، بهدف التسجيل والحجز ، وذلك حتى يوم الاثنين 28 فبرير 2022 وذلك للتيسير على السادة المعلمين المستهدفين ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات هامة لتسهيل استخدام المنصة الرقمية للتدريب عن بعد



خطوات استخدام المنصة الرقمية للتدريب عن بعد

ادخل على الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform

يجب تسجيل البيانات قبل البدء من خلال الضغط على زر مستخدم جديد اعلى الصفحة

يجب مراعاة تسجيل البيانات بشكل صحيح طبقا لصحيفة الاحوال الالكترونية الخاصة بالمعلم المرشح

بعد اتمام عملية التسجيل وحفظ البيانات تظهر بيانات الدخول عبارة عن الرقم القومي ليصبح هو اسم المستخدم ، وكود الحجز ليصبح كلمة المرور فلابد من تحري الدقة في كتابة البيانات والاحتفاظ حيدا بكود الحجز / كلمة المرور لنتمكن من الذهاب لصفحة الدخول ودخولك كمستخدم لحجز برنامج تدريبي

بعد الضغط على زر دخول المستخدم تظهر له صفحة الدورات الخاصة به التي تم تسجيلهم بها سابقا او تسجيل / حجز دورة تدريبية جديدة اذا كان دخوله لأول مرة

بالضغط على زر تسجيل / حجز دورة جديدة تظهر الدورات المتاحة ، ليتم اختيار نوع الدورة (مثلا في حال برنامج الترقي يتم اختيار اسم الدورة وفقا للوظيفة الحالية على الكادر مع ملاحظة انه في حالة الاختيار الخاطئ للوظيفة في اسم الدورة لا يتم تسجيل الدورة لذا يتم التأكد من الاختيار

بعد الضغط على زر تسجيل يظهر جدول به بيانات الدورات التدريبية التي تم حجزها وبالضغط على زر عرض يبدأ الاطلاع على المادة التدريبية للنشاط وفقا لكل برنامج تدريبي

بعد الضغط على زر عرض تظهر صفحة تعليمات الانشطة يجب قراءاتها جيدا و وضع علامة صح امام قرأت التعليمات والالتزام بها ثم يتم الضغط على الزر لبدء انشطة البرنامج

وأكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين أن البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمستهدفين للترقي إلى 10 أنشطة بكل برنامج ، وكل نشاط يتبعه 4 أسئلة لا يتم البدء للدخول على تلك الاسئلة الا بعد الاطلاع على المصدر المتاح (فيديو - مادة علمية - ملخص) ولكل نشاط 3 محاولات كل محاولة تختلف في نوع المصدر المعرفي المعروض والاسئلة الخاصة به.

وقالت الاكاديمية المهنية للمعلمين : في حالة بدء الاسئلة لا يمكن الرجوع إلى مصدر النشاط مرة ثانية ولابد من الاجابة على الاسئلة وفي حالة غلق البرنامج التدريبي اثناء بدء الاسئلة لا يمكن العودة لذلك النشاط مرة اخرى ، وعند انقطاع الانترنت او التيار الكهربائي او غلق البرنامج والخروج من المنصة من قبل المعلم للاستراحة بعد انجاز احد الانشطة ، بمجرد عودة الدخول مرة اخرى للبرنامج في نفس اليوم يستكمل من حيث توقف عند اخر نقطة وصل إليها المعلم قبل غلق البرنامج

وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه في حالة عدم الاطلاع جيدا للمصدر والاهتمام بما يحتويه من معلومات هامة لاجتياز البرماج التدريبي بسهولة ، يتم الانتقال تلقائيا لصفحة بدء اسئلة النشاط الخاصة بتلك المحاولة بعد انتهاء الوقت الزمني المخصص للاطلاع ولابد من الاجابة على الاسئلة مما قد يؤدي لفقد احد المحاولات الممنوحة لكم في حالة عدم الاجابة على الاسئلة بشكل صحيح

وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على أنه في حالة استنفاذ المحاولات الثلاثة المخصصة لاجتياز اسئلة احد الانشطة يتم الانتقال تلقائيا لصفحة مصادر اخرى ليتم اعادة الدخول للمنصة مر اخرى بعد 48 ساعة واتاحة حجز الدورة التدريبية للمرة الثانية لامكانية اجتياز البرنامج بسهولة

وبعد الانتهاء من النشاط العاشر واجتياز كامل البرنامج ، يتمكن المعلم من طباعة افادة اجتياز التدريب بنفسه للتوجه لفرع الاكاديمية التابع له والحصول على الشهادة المعتمدة بإجتياز البرنامج

جدير بالذكر أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على السادة المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).