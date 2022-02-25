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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلا .. وتحذير من الشبورة المائية

الشبورة
الشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.


وتوقع الخبراء شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، مشمس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وأن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
الإسكندرية 18 11
وادي النطرون 20 11
طنطا 20 12
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 12
بلطيم 19 11
مطروح 18 11
السلوم 17 10
سيوة 20 08
بورسعيد 19 12
دمياط 19 11
الزقازيق 20 11
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 20 11
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 20 12
نخل 21 04
نويبع 22 15
طابا 22 13
كاترين 20 03
الطور 21 11
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 22 14
مرسى علم 22 13
الفيوم 19 09
بني سويف 20 08
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 21 08
قنا 22 09
الأقصر 22 09
أسوان 22 10
إدفو 23 11
أبو سمبل 23 11
الوادي الجديد 23 06
الشلاتين 25 12
أبو رماد 23 13
حلايب 23 13
رأس حدربة 25 14


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 30 18
المدينة 26 13
الرياض 31 14
المنامة 26 19
أبوظبي 30 20
الدوحة 27 18
الكويت 27 14
دمشق 14 05
بيروت 17 14
عمان 11 05
القدس 09 06
غزة 16 10
بغداد 22 09
مسقط 28 22
صنعاء 25 13
الخرطوم 32 17
طرابلس 18 11
تونس 17 08
الجزائر 15 10
الرباط 21 12
نواكشوط 24 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 09 04
إسطنبول 11 04
إسلام آباد 17 08
نيودلهي 23 12
جاكرتا 32 24
بكين 10 04-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 12 04
أثينا 15 07
روما 12 04
باريس 10 01
مدريد 12 04
برلين 08 01-
لندن 10 02
مونتريال 11- 14-
موسكو 03 02-
نيويورك 02 04-
واشنطن 09 01-
أديس أبابا 26 13
 

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