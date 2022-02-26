3 دول تمتنع عن التصويت على القرار الدولى بشأن الغزو الروسى لـ اوكرانيا

أمتنعت 3 دول عن التصويت على مشروع القرار الدولي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا وهى الصين والهند والامارات .

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بأن روسيا استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي حول أوكرانيا، ليسقط المشروع الذي كان يتم مناقشته في مجلس الأمن الدولي.

ونددت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، اليوم السبت، باستخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن، مؤكدة أن موسكو يمكنها استخدام حق النقض لكن ليس ضد الشعب الأوكراني.



كما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بأن روسيا استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي حول أوكرانيا، ليسقط المشروع الذي كان يتم مناقشته في مجلس الأمن الدولي.

ونددت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، اليوم السبت، باستخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن، مؤكدة أن موسكو يمكنها استخدام حق النقض لكن ليس ضد الشعب الأوكراني.

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بدء جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

وأضافت جرينفيلد أن مجلس الأمن متحد خلف أوكرانيا رغم انعدام المسؤولية لدى روسيا.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، قالت إنه على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب، مشيرةً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو انتهاك لمبادئ الغرب ويجب عدم السكوت عنه.

وأضافت جرينفيلد خلال كلمة لها بجلسة عقدها مجلس الأمن: "الشعب الأوكراني سيحتاج قريبا إلى الماء والغذاء والمساعدات الطبية، ومشروع القرار الذي يتخذه المجلس يدين عدوان روسيا ويدعم استقلال أوكرانيا ".

وتابعت: "روسيا هي المعتدي على أوكرانيا ولا مجال للنقاش في ذلك، وعلينا أن ندافع عن ميثاق الأمم المتحدة وروسيا هددت فنلندا والسويد والدول المسؤولة لا تغزو جيرانها"، مطالبة أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار.

وفجر الخميس، طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بحل الأزمة الأوكرانية من خلال السبل الدبلوماسية.

وأضافت المسؤولة الأممية: "اتفاقيات مينسك تظل الإطار الأوحد لحل الأزمة في أوكرانيا".

وبعدها، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية.

وبالتزامن مع اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، دعا بوتين الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".

وشدد بوتين على أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن العملية المعلنة تستهدف "حماية دونباس".