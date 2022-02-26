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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

سمير صبري
سمير صبري

سمير صبري .. واحد من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدم عدد من الأعمال تجاوزت حاجز الـ 100 فيلم ، فهو نموذج لمعنى الفنان الشامل ، فقد أتقن الغناء والتمثيل بالإضافة الى تقديم البرامج . 

سمير صبري 

سمير صبري فى رعاية الدولة المصرية :

يمر الفنان سمير صبري بوعكة صحية حالياً حيث من المفترض ان يقوم بإجراء عملية جراجية دقيقة فى القلب ، وهو ما أظهر حب الجمهور زملائه له ، الذين يتمنون له الشفاء العاجل .

وأكد  الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور خالد عبد الغفار القائم باعمال وزير الصحة،  تواصل مع الفنان سمير صبري وابلغه بتلبية جميع احتياجاته.

سمير صبري 

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “ ان شاء الله صحة الفنان سمير صبري تتحسن ونطمن عليه”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الدولة المصرية تحركت على الفور، معلقا “انا عايز اقول لسمير صبري انت في رقبة مصر كلها”.

وأشار عمرو أديب إلى ان هذا "الإهتمام عالي المستوي، ومصر عمرها ما تخلت عن فنان أو حد كان ليه دو في الدولة، وسمير صبري ادى لمصر وللفن على مدار سنوات طويلة.

سمير صبري 

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حكايات سمير صبري “ أبو سمرة ” مع النادي الدولي :

كان سمير صبري واحد من أهم الإعلاميين فى الوطن العربى ، حيث قدم العديد من البرامج من أبرزها النادي الدولي ، هذا المساء ، كان زمان ، وغيرها من البرامج التى جعلته يتربع على عرش الإعلام لسنوات طويلة . 

ولعل برنامج النادي الدولي هو الأبرز فى تاريخ سمير صبري المهنى ، فقد كان الأهم والابرز فى التليفزيون فى فترة عرضه ، وأكبر دليل على ذلك انه كان البرنامج الوحيد الذى أستمر عرضه خلال فترة حرب أكتوبر المجيدة ، حيث تم تسجيل فيه عدد من الأغانى الهامة الوطنية للفنان عبد الحليم حافظ .

سمير صبري 

سجل الفنان سمير صبري عشرات اللقاءات فى برنامج النادي الدولي مع كبار الفنانين ، فقد كان البرنامج جاذباً للنجوم نظراً للاهمية والشعبية التى كان يتمتع بها ، ولعل أبرز هوؤلاء الفنانين : عبد الحليم حافظ ، أم كلثوم ، محمد عبد الوهاب وغيرهم .

كان النادي الدولي لمقدمه سمير صبري بوابة لتقديم الوجوه الشابة الى المشاهدين ، فعلي سبيل المثال ، ظهر الفنان هاني شاكر لأول مرة الى المشاهدين من خلاله . 

كانت هناك العديد من الحلقات التى أحدثت ضجة ، فقد قام سمير صبري بإستضافة الجاسوسة “ إنشراح  على مرسي ” - التى تم تقديم شخصيتها فى مسلسل “ السقوط فى بئر سبع "  - ، عقب الاعفاء عنها .

سمير صبري يكشف أسباب وقف النادي الدولي :

بسبب النجاح الكبير الذى حققه برنامج النادي الدولي حاول البعض إيقافة بحسب ما صرح   سمير صبري فى أحدى البرامج التليفزيونية ، لذا أستغلوا أحدى الكلمات التى قالتها الراقصة الجديد إنذاك “ فيفى عبده ” حين تم إستضافتها فى البرنامج وقالت انها من بلد الرئيس - أنور السادات - وأمروا بوقف البرنامج ، حيث كان مقدمه سمير صبري إنذاك يقوم بتصوير أحدى الاعمال الفنية فى الخارج ، وحين علم الرئيس السادات بحقيقة الأمر أمر الغاء قرار الوقف .

سمير صبري الفنان سمير صبرى النادي الدولي برنامج النادي الدولي خالد عبد الغفار

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