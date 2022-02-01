سمير صبري: أهلي أول الداعمين لي.. وسعاد حسني قُتلت ولم تنتحر

عُقدت بالقاعة الرئيسية اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة للفنان سمير صبري تحدث فيها عن محطات من حياته.

قال سمير صبري إن الاسكندرية التى ولدت فيها كانت بلدا تشمل مجموعات أجنبية كثيرة جدا منها جالية يونانية وايطالية و لبنانية و غيرها و كنا نحن اسكندرانية مصريين و لا نسأل من يصلى فى جامع او كنيسة او معبد، فكانت عمارة سكنى بها اسر يهودية و مسيحية وكنا نحتفل بالاعياد سويا.

وتابع: وجود الجاليات الاجنبية جعلني متقن اللهجات المختلفة الى جانب أن الاسكندرية كان يوجد بها سينمات كثيرة منها سينما متخصصة في الافلام الايطالية وتعرفت على النجوم في السينما الإيطالية. كما كان هناك سينما تعرض أفلاما امريكية و سينما تعرض فرنسية و يونانية فالثقافات المختلفة جعلتنى أتعرف على كل الثقافات.

بالاضافة الى اوبرا سيد درويش التى كانت في الشتاء تأتى كل الفرق الاجنبية فكانت لدينا الفرصة للتعرف على الثقافات المختلفة. و السينما كانت الفسحة الاساسية للسكان في اسكندرية و لم توجد السهرات في المدينة مثل القاهرة و كانت العمارة التى نشأت فيها تمتلئ بأسرتي و اهلى و كنا نشاهد الافلام سويا وأذهب معهم لمشاهدة الافلام و في نهاية الاسبوع أستطيع تقليد الممثلين وأجسد المشاهد فكان اهلى هم جمهوري الاول الذي جعلنى احب الفن فعائلتى تحترم الفن و المسرح و السينما.

وتابع قائلا : في الفترة التى عملت فيها في إذاعة الشرق الاوسط كانت السيدة آمال فهمي قد طلبتنى لعمل برنامج وطلبت مني ان لا أقلد اي مذيع وان اكون شخصيتي المستقلة وأقدم اغانى اجنبية وأشرح معناها و قمت بعمل برنامج باقة من الموسيقي و الاغنيات الاجنبية وبعدها طلبت مني برنامجا يتحدث عن ثقافات العالم و اجتماعياته ففكرت فى فكرة برنامج النادي الدولى وقدمته في الاذاعه و تعلمت من امال فهمى و طاهر ابو زيد وجلال معوض مواجهة الجماهير و الوقوف على المسرح.

وأكمل قائلا: قدمت برنامج النادي الدولي و نجح بشكل كبير و جاءتنى وقتها خطابات من كل العالم العربي وعندما جاء الدكتور محمد عبد القادرحاتم وتولى وزارة الاعلام طلب ان نأخذ برنامج النادي الدولى بمذيعات جدد و قدمنه تليفزيونيا وتعلمت ان أحترم الضيف مهما كان وضعه.

وأضاف صبري: بدأ النادي الدولي بنجاح كبير و تشجيع من الوزير و قمت بالتسجيل مع ضيوف عمالقة منهم توفيق الحكيم و يعتبر من انفراداتي وكان ذلك اثناء افتتاح مصنع حديد و صلب و كان من المدعوين وأجريت معه حوارا بعد اخفاء المايك و فوجئ توفيق الحكيم بعرض الحلقة على التليفزيون.

وأوضح قائلا: كانت بداية دخولى عالم التمثيل عندما ذهبت مع عبدالحليم لحضور تصوير فيلم حكاية حب و ذهبت وقت المدرسة بعد ان أبعدت اتوبيس المدرسة و ذهبت لمكان التصوير مع عبد الحليم و كان معه آمال فهمي و هو اول مشهد أصوره في السينما في ذلك الفيلم مع عبدالحليم و ذهبنا بعدها للاذاعة والتليفزيون و طلبت مني وقتها لبنى عبد العزيز التمثيل معها في برنامجها مع الاطفال.

وعن دخوله التمثيل قال: الفنان نور الدمرداش كان مراقب المسلسلات ويقوم بإخراج مسرحيات جامعة الاسكندرية التى تعرض في نهاية العام و كنت اقوم ببروفة لمسرحية اجنبية و طلب مني القيام بدور في مسرحية لكلية الحقوق وقمت بالدور و تبناني في العديد من المسلسلات.

وتابع حديثه قائلا: عملت مع عادل إمام في افلام كثيرة منها “البحث عن فضيحة” وأشهرها كان "نصف ساعة زواج " و قمنا بأدوار كثيرة و كان دوري في البحث عن فضيحة كوميديا وكان عادل امام يعمل في السينما أكثر من المسرح.

وأضاف : قمت بدور العربجي في فيلم “التوت و النبوت” و وقتها رفضوا بسبب هدوئي و قمت شراء ملابس من الرصيف دون غسلها لأتقمص الدور و عشقت دوري فيه و دوري في دموع صاحبة الجلالة و هذه الادوار تشبعنى كممثل وكنت اهوى الغناء ايضا من صغري وكنت مؤديا بصوت لا يضايق و قمت بغناء العديد من الاغاني.

وعن الفنانة سعاد حسني قال: كنت أحب سعاد و تربطنى بها صداقة منذ فيلم “غابة الحب و الزواج” و كانت سعاد تحتاج الى توجيه و كانت هائلة على الشاشة و لكن عند موتها ذهبت إلى المطار لتصوير جثمانها و سافرت الى لندن و قمت بحجز قاعة فى اوتيل ووضعت كاميرات وأجريت احاديث مع من كانت سعاد على علاقة معهم وقمت بعمل حوار مع نادية وهي من توفيت في شقتها سعاد و بعدها سافرت إلى لندن وقمت بالتصوير في بيتها و لاحظت انها تبكى بلا دموع و كلامها متناقض و عند تصويري الحلقات كنت أجعل المتلقي يفكر و يتحقق هو، فأنا أعرض وجهات النظر و المتلقي يفكر معي.

وأكمل : رأيي أن سعاد توفيت بالشقة فى مشاجرة بسبب تلك السيدة و يقول الاطباء في تقريرها انها توفيت بسبب خبطة في الدماغ وكدمات متفرقة في جسدها دون أي كسور في العظام، فمن المستحيل ان يقفز شخص من الدور السادس دون أي كسور في العظام.

و أكد قائلا إن برنامجه توقف بسبب وزير الاعلام في فترة السادات لاختلافات في وجهات النظر بيننا وبسبب أننى سجلت مع كل منابر الاحزاب السياسية في ذلك الوقت، فكلهم قاموا بالشكر في السادات لترحيبه بعودة الاحزاب و لكن الرقابة أخبرت الوزير ان سمير أتي بأحزاب سياسية و رفض عرض الحلقة دون النظر الي المحتوي الاعلامي و لم يطلب الا اذاعة محمود أبو وفيا زوج اخت جيهان السادات و هكذا كانت خلافاتي مع هذا الوزير.

و عن حديثه عن البابا شنودة قال انه كان رجلا عظيما وتابع قائلا: فوجت انه دائما مبتسم فكان يقول الابتسامة لا تكلف شيئا و لكنها شيء عظيم و فوجئت بعلمه عن الاسلام و القرآن و كان يعطي نماذج بآيات قرآنية و الشعر كان مهما عنده فكان شخصية فريدة.