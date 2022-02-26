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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهندسين أسيوط.. إعادة بين الهيثم وأسامة على مقعد النقيب

اللجنة المشرفة على
اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط

كشفت نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المستشار سيد حامد أحمد قاسم، رئيس اللجنة العامة، والمستشار عبد الوهاب نجاتي، نائب رئيس اللجنة، وبمعاونة سبعة مستشارين يتوزعون على اللجان السبع بالنقابة الفرعية، ولجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، عن عدم حسم الانتخابات على مقعد رئيس النقابة الفرعية بأسيوط لعدم حصول أحد المرشحين الأربعة على المقعد على 50 % + 1 من عدد أصوات الناخبين الصحيحة، والتي بلغت 2208 أصوات من إجمالي 2248 مهندسًا ومهندسة شاركوا في الانتخابات، وبلغ مجموع الأصوات الباطلة 40 صوتًا.

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وأظهرت النتائج إجراء جولة الإعادة بين المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، والمهندس أسامة محمد أنور، بعد أن حصل المرشحان على أعلى الأصوات، وبفارق بسيط بينهما، ليخوض المرشحان معًا جولة الإعادة يوم الجمعة القادم 4 مارس من العام الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيشهد كذلك انتخاب نقيب مهندسي مصر، والأعضاء المكملين.

يُذكر أن انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والتي أجريت أمس الجمعة، شهدت حالة من الترقب والانتظار من قبل المرشحين على المقاعد النقابية المختلفة، فحتى صباح اليوم، السبت، لم تكشف اللجنة القضائية عن نتائج الانتخابات، وهو ما تسبب في انتظار المرشحين داخل المجمع الانتخابي حتى الصباح وتأخر إعلان نتائج الانتخابات.

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