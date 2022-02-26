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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصريح بدفن جثتين لـ عامل أنهى حياته بالجونة وشاب دهسته كراكة في الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثتين أحدهما لرجل عثر عليه مشنوقا وتبين أنه أنهى حياته لمروره بأزمة مالية، وشاب لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات كراكة بشارع السلام بالغردقة.

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بالغردقة على جثة لرجل يدعي «نشأت ن.»، يبلغ من العمر 45 سنة، مشنوقا داخل محل سكنه في منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

بلاغ بالعثور على الجثة

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة، بلاغ بالعثور على جثة لرجل مشنوقا داخل مسكنه، في منتجع الجونة بمدينة الغردقة.

وأسفرت التحريات الأولية عن أن الجثة لرجل يدعى «نشأت ع.» من محافظة سوهاج ويعمل بالغردقة، وعثر على جثته مشنوقا داخل مسكنه الخاص، ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث، فيما قال أحد شهود العيان إن الرجل كان يمر بأزمة مالية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

مصرع شاب أسفل كراكة بالغردقة 

وفي سياق آخر، لقي شاب مصرعه، ، بمدينة الغردقة، يدعى عبد الله محمد صابر، 22 سنة دهسا أسفل عجلات كراكة بشارع السلام بالغردقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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