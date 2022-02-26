البحرية الروسية: استسلام 82 جنديا أوكرانيا في جزيرة زميني بالبحر الأسود

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث أعلنت البحرية الروسية استسلام 82 جنديا أوكرانيا في جزيرة زميني بالبحر الاسود.

وفي سياق متصل: أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.