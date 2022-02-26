رئيس أشمون يتفقد التجهيزات النهائية لإستكمال أعمال الرصف بالمدينة

تفقد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، اليوم، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بشوارع المدينة من أعمال الرصف والتطوير، التجهيزات النهائية التي تتم بشارع الثورة لاستكمال أعمال الرصف به حيث تم رصف حوالي 800 م من إجمالي 1600متر.

كما تفقد سرور أيضاً إستكمال أعمال التطوير الجارية بشارع الجامعة حيث تم رصف حوالي 1000م من إجمالي 1500م والذي يتم رصفه بداية من وحدة مرور أشمون حتي مزلقان السكه الحديد.

كما يتم العمل في تطوير شارع الجامعة الخلفي حيث تم وضع طبقة السن وفردها ودمكها والذي سيتم رصفة بطول حوالي 1300م، وجاري أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية لرصف شارع الحسين بن علي والذي سيتم رصفة بطول حوالي 730م ،وكذا شارع كفر زلابية والذي تم وضع طبقة السن وفردها ودمكها وجاري إنشاء الأرصفة والبلدورات وتركيب الانترلوك والذي سيتم رصفة بطول 400م.

كما تفقد سرور أعمال التطوير التي تتم بالشارع الخلفي والمجاور لعبد المنعم رياض حيث جاري عمل الأرصفة وتركيب الانترلوك به، وجاري رفع مطابق المياه والصرف الصحي وغرف صرف الأمطار للشوارع الجاري تطويرها للبدء في أعمال الرصف بها خلال الفترة القادمة.

وأكد سرور أنه سوف يتم تطوير وتجهيز باقي الشوارع الأخرى بالمدينة تباعاً تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بها هي الأخرى .

كما أكد سرور أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في قطاع رصف الطرق، وخلال أيام قليلة سيكون هناك تغيير حقيقي بالمدينة بعد الانتهاء من رصف كافة الشوارع لتظهر أشمون بالمظهر الذي يليق بها كأجمل مدينة ليكون عام 2022 هو عام الأمل وحصاد الخير لمركز ومدينة أشمون.