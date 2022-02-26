الرئيس الأوكراني يرحب بقرار ألمانيا إرسال أسلحة لبلاده

أعلنت فضائية “ اكسترا نيوز”، ترحيب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالقرار الألماني إرسال أسلحة لبلاده، بحسب "رويترز".

أعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها ستزود أوكرانيا "في أسرع وقت" ألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينجر لمساعدتها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

في وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إن دفاع شعبنا أحبط السيناريو الروسي، مؤكدًا ان جهوزية الشعب للدفاع عن البلد أحبطت ذلك.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي، "سنقاتل إلى أطول وقت ممكن لاستعادة بلادنا وتحريرها، معربًا عن امتنانه للدول التي أبدت استعدادها لإقصاء روسيا من نظام "سويفت".

في غضون ذلك، أمرت وزارة الدفاع الروسية وحدات القوات المسلحة بشن هجوم في جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.