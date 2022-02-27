اليوم.. انطلاق معرض «ثقافتك..تهمنا» للكتاب المجاني بكلية البنات جامعة عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس "معرض الكتاب المجاني للطالبات" بعنوان (ثقافتك ..تهمنا).. ويقام المعرض اليوم الأحد في العاشرة صباحاً بالبرجولا الجديدة بالكلية.

برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

يأتى المعرض في إطار اهتمام الكلية بتكوين مجتمع محب للقراءة و الاطلاع و نشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي ، و انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الكلية لدى طالباتها.

وكان قد استضاف برنامج “هنا الجامعة” في أولي حلقات البرنامج علي راديو عين شمس ، الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات ، مع مقدمة البرنامج هند عبد الراضى .

خلال اللقاء تناولت الدكتورة أميرة يوسف استعدادات الكلية للفصل الدراسى الثانى مؤكدة علي التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

وأضافت لتسهيل التطعيم على الطالبات تم تخصيص مكان للتطعيم لذلك زادت نسبة الحاصلين على التطعيم من ٢٣٪ الى ٧٥٪ .

وأكدت أميرة يوسف خلال لقائها مع البرنامج أن اساس العملية الدراسية هى المباشرة بين المعلم والطالب لذلك فهي تسعى لتحقيقها ، وأشارت إلى وجود المنصة الالكترونية و التحول الرقمي نظرا لوجود أعداد كثيرة فى كلية الآداب.

وقالت إنها تعتبر أماً لكل طالبة ووجهت لهن رسالة هى أنه كل طالبة لابد من أن تشارك فى الانشطة الطلابية بجانب الاهتمام بدراستها وأن تكتشف نفسها وتستمتع بموهبتها ، و أن تهتم بأخذ الدورات التدريبية اللازمة والتى تؤهلها للالتحاق بسوق العمل لذا توفر لهم الكلية العديد من الدورات فى الأنشطة والمجالات المختلفة وحتى فى الحياة العامة حيث أشارت الدكتورة إلى ورشة مواجهة "إزاى البنت تدافع عن نفسها"