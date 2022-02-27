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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حب النبي| منشدون يبدعون في المديح.. والسنوسي لقب بمنشد الزعامة المحمدية بالأقصر.. فيديو

صدى البلد

فى حب رسول الله تجمع عدد من شاب الطرق الصوفية فى جلسة دينية المديح والذكر .

 

وقدم موقع صدى البلد بثا مباشرا للجلسة الدينية والتى كانت عبارة عن مديح وانشاد دينى فى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام

 

ومن ضم هؤلاء المنشدين الشاب عبد الرحمن السنوسي هو من احد أشهر المنشدين  وأطلق عليه منشد الزعامة المحمدية في الأقصر.  

نشا  " عبد الرحمن " بمركز إسنا محافظة الأقصر لأسرة محبة للفن فوالدة الفنان التشكيلي " احمد محمود سنوسي " حب الإنشاد منذ الصغر وأتقنه لكنة التحق بكلية الآثار وتخرج منها عام 2010 من قسم ترميم الآثار لكنة تفرغ بعد ذلك لحياة الإنشاد الذي أحبها وعشقها.
فيقول عبد الرحمن إنه كان دائم المشاركة منذ صغره في المسرح المدرسي على مدار المراحل التعليمية والأمسيات والندوات والحفلات الخاصة بمراكز الشباب والجمعيات الخيرية وبعض من المعاهد الأزهرية لإحياء الليالي الدينية في ذكراها.

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وأضاف أنه حصل على المركز الأول على مستوى جنوب الصعيد فى الإنشاد فترة الجامعة مؤكدا بان هذا كله بسبب ما من الله عليه لحبه وهمته وسمو قصده لمدح النبي صلى الله عليه واله وسلم، وانتظامه في سلك أبناء أبو المواهب السعيد إمام الزعامة المحمدية .


وأوضح أنه تعلم أصول المديح بساحة الزعامة المحمدية في كنف رائدها السيد يس أبو المواهب السعيد، ليصبح بمدد شيخه "منشد الزعامة المحمدية".
واستطاع " السنوسي " في وقت وجيز أن يحجز لنفسه مقعدا وسط كبار المنشدين بجنوب الصعيد ، فهو لا يتقاضى اى أجرا على عمله في الإنشاد فهو يشدوا لله وفى حب رسوله الكريم لابتغاء مرضات الله ورسوله.


وصرح عبد الرحمن السنوسي بأنه التحق بالمدرسة الأولى للإنشاد الديني بالشرق الأوسط والموجودة بالقاهرة ليتعلم أصول الإنشاد ويكمل ما ينقصه من علمه سواء في دراسة المقامات الموسيقية أو فن الارتجال أو علم النغم أو فن التواشيح والابتهالات الدينية إلى أخره من كل هذه العلوم موضحا بأنه تتلمذ وتعلم على يد أشياخ لهم باع كبير في هذا المجال وعلى رأسهم حبيبنا الشيخ المبتهل" إيهاب يونس " ومولانا الشيخ المعلم " طه الأسكندرانى" و المنشد والمطرب والملحن  " على الهلباوي" وغيرهم ممن لهم علامات مؤثرة في فن الإنشاد والابتهالات 


وقام " السنوسي " بعد ذالك بإنشاء وتكوين فرقة للإنشاد الديني ومدح رسول الله في فترة وجيزة وأطلق عليها اسم "فرقة إسنا للإنشاد الروحي" والتي ينتظرها المحبين وعشاق المديح في كل المحافل والليالي والأمسيات الدينية .

 

الأقصر محافظة الاقصر الطرق الصوفية السنوسي المنشدين حب رسول الله ابتهالات الله ورسوله

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