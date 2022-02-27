أكاديمي: تقويض فرص الزحف الروسي السريع على أوكرانيا يرجع لمقاومة الجيش والمدنيين

قال الدكتور باتريك دياموند محاضر في كلية الملكة ماري في لندن، إن تقويض فرص الزحف الروسي السريع على أوكرانيا يرجع لمقاومة الجيش والمدنيين، مشيرا إلى أنه لابد أن تأخذ الدبلوماسية مسارها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المحاضر في كلية الملكة ماري في لندن، في حديثه لقناة "الغد"، أن مسار الدبلوماسية سيوقف الزحف الروسي وقتل الأبرياء، والعودة للمحادثات من جديد والمضي قدما نحو فرصة سليمة من الدبلوماسية لمنع الحرب.

وأشار المحاضر في كلية الملكة ماري في لندن، أن الدبلوماسية من الممكن أن تكون طريقا للحل، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية رفضت التسليم وتقاوم بشدة الاستهداف الروسي رغم اعتقادهم أن الجيش الروسي كان سيغزو سريعا

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى عزل روسيا بالكامل، بما في ذلك فرض حظر على مبيعات النفط الخام الروسي.

وطالب كوليبا على تويتر العالم بعزل روسيا بالكامل وطرد سفرائها وحظر نفطها وتدمير اقتصادها , بالتزامن قال متحدث باسم وزارة الخارجية في لاتفيا إن السفارة الأوكرانية في موسكو تنقل موظفيها إلى بلاده.