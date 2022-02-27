وزير الدفاع النمساوي السابق: روسيا ستكسب الحرب ضد أوكرانيا

أكد فيرنارد فيسبلاند وزير الدفاع النمساوي السابق، أن روسيا ستكب الحرب ضد أوكرانيا، موضحا أن موسكو تمتلك قوة عسكرية كبيرة منها على المستوى الجوي بالإضافة إلى القوات البحرية.

وأضاف وزير الدفاع النمساوي السابق، في حديثه لقناة "الغد"، أن هذا متوقع بفوز القوات الروسية بالحرب، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني تطور في السنوات الأخيرة عما كان في السابق.

وأشار وزير الدفاع النمساوي السابق، إلى أنه التقى العديد من القادة بالجيش الأوكراني وكان الحديث عن تطور مستوى الجيش الأوكراني في آخر 10 سنوات مضت، مبينا أنه لن يشارك أحد من أوروبا في الحرب ضد روسيا.

وأوضح وزير الدفاع النمساوي السابق، أنه من المتوقع تقديم الدعم الاستخباراتي لأوكرانيا كذلك مد الجيش الأوكراني بالسلاح دون التدخل الأجنبي بجدي واحد في الحرب ضد موسكو، لافتا إلى أن أوكرانيا ليست عضوا في حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي.

كما أكد وزير الدفاع النمساوي السابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن ما يحدث الآن ينذر بحرب عالمية ثالثة ولها مخاطر عديدة.