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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غلق وتشميع لمحل كشري مدينة نصر.. أحذر فتح محل بدون ترخيص

غلق وتشميع محل الكشري
غلق وتشميع محل الكشري

أعلنت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر، غلق وتشميع محل شهير لبيع الكشري، بالعنوان 43 مساكن الشروق م 11؛ لإدارته دون ترخيص.

وأشارت إلى أنه تم غلق وتشميع مطعم شهير بالعنوان 34 عمارات التوفيقية؛ لإدارته بدون ترخيص.

جاء ذلك؛ استكمالا للجهود اليومية المبذولة للتصدي للمخالفات وغلق المحلات التجارية المخالفة.

وحدد القانون رقم 154 لعام 2019 للمحال العامة، العقوبة القانونية القانونية على أصحاب المحلات المخالفين الذي يقومون بتشغيل المحلات التجارية دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

حيث نصت المادة رقم (30) من القانون رقم (154) لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، على أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

العقوبة حي شرق مدينة نصر مدينة نصر القانون قانون المحال العامة

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