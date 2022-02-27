توخي الحذر عند ارتداء العدسات اللاصقة .. إليكم السبب

يعد ارتداء العدسات اللاصقة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للكثيرين منا مثل النظارات ، فهي تعالج الأخطاء الانكسارية للعين.

وتعتبر العدسات اللاصقة أفضل من النظارات لأنها تستبعد التشوهات بسبب إطار النظارات. إنها أيضًا خيار أفضل عندما يريد المرء الانخراط في أنشطة خارجية مثل الرياضة.

ومع ذلك ، فإن ارتداء العدسات اللاصقة يتطلب بالتأكيد الشعور بالمسئولية.

يجب على المرء توخي الحذر بعدة طرق حتى لا تظل العدسات آمنة وقابلة للاستخدام بل أيضًا محمية للعينين.

هناك قواعد أمان يجب اتباعها أثناء ارتداء العدسات اللاصقة كما يجب توخي الحذر مع العدسات اللاصقة والتعرف على بعض القواعد الأساسية التي يجب الالتزام بها

* اختر العدسات اللاصقة فقط عندما يوصي بها طبيب عيون خبير.

احتياطات ارتداء العدسات

يجب الحصول على العدسات فقط من قبل طبيب عيون أو طبيب عيون مؤهل ومدرب جيدًا.

عندما يرتدي المرء العدسات اللاصقة لأول مرة ، يجب على المرء أن يرتديها لبضع ساعات فقط وليس بشكل مستمر ليوم واحد. بدلاً من ذلك ، يجب زيادة مدة ارتداء العدسات تدريجياً وليس دفعة واحدة.

في حين أنه من الطبيعي أن تشعر بعدم الراحة في المرة الأولى ، إذا استمرت لفترة طويلة ، فاستشر طبيبك الذي قد يوصي بنوع مختلف من العدسات لعينيك.

يمكن أن تتراوح هذه من العدسات اللاصقة اللينة إلى العدسات الصلبة المنفذة للغازات (RGP) إلى العدسات الممتدة للتآكل إلى العدسات التي تستخدم لمرة واحدة.*

من المهم جدًا معرفة كيفية التعامل مع العدسات اللاصقة ، خاصةً عندما يكون الشخص مبتدئًا.

بصرف النظر عن الحفاظ على نظافة اليدين والأظافر ومراقبة درجة عالية من نظافة اليدين بشكل عام.

يجب على المرء أيضًا أن يتعلم كيفية ارتداء العدسات وخلعها بوضوح.

و في الواقع ، يجب أن يكون المرء قادرًا على إظهار ارتدائها وخلعها بشكل مستقل أمام الطبيب واكتساب الثقة المطلوبة قبل التعامل معها بمفرده.

فيجب الحذر من الحساسية يمكن أن تتراوح العدوى من العدوى البسيطة إلى تلك التي من المحتمل أن تهدد رؤية الشخص نفسها.

يمكن أن تحدث الحساسية بسبب التهيج المزمن ، وربما أيضًا نتيجة جفاف العين . يمكن للمرء أيضًا أن يصاب بحساسية تجاه محلول تنظيف العدسة. لذلك ، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة اليدين التي لا تشوبها شائبة ، فإن تطهير العدسات في الوقت المناسب ، وكذلك حقائب التخزين ، أمر بالغ الأهمية.

يجب على المرء أن ينظف عدساته بانتظام باستخدام محاليل تنظيف مناسبة للعدسات ولا يلجأ إلى التنصت على الماء أو اللعاب أو الماء المقطر أو حتى قطرات العين.

استخدم محلول الاتصال المعقم الموصى به والمناسب لعدساتك وراقب دائمًا تاريخ انتهاء الصلاحية. في الواقع ، قم بتنظيف علبة العدسات اللاصقة كل يوم. تذكر ، لا يجب إعادة ملء محلول التنظيف القديم في علبة العدسة بمحلول جديد. أولاً ، يجب التخلص من المحلول القديم وتنظيف علبة العدسة ثم وضع محلول جديد. كما يجب عدم ارتداء العدسات لفترة أطول مما نصح به الطبيب والتخلص منها عند الضرورة.

* نظرًا لوجود احتمالية عالية لأن يعاني معظم الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة من جفاف العين وحتى بدون أعراض ، يجب على المرء استشارة الطبيب فورًا بشأن أدنى علامات الانزعاج مثل استمرار الجفاف ، والشدة ، والاحمرار ، والري الغزير ، والحساسية الزائدة للضوء.

لذلك ، في حين أن العدسات اللاصقة هي مصدر كبير لراحة أعيننا مقارنة بالنظارات ، فإن استخدامها يتطلب أيضًا الحذر والعناية .