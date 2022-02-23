أضرار الماسكرا ضد الماء على صحة العين .. تعرفي عليها

أضرار الماسكرا ضد الماء عديدة فيمكن أن يؤدي إلى جعل عملية غسلها أمرا صعبا وتزداد أضرار الماسكرا أكثر عند ارتداء العدسات اللاصقة فيعد أولئك الذين يرتدون العدسات اللاصقة معرضون لتلف الماسكارا وبحاجة اكثر إلى توخي مزيد من الحذر للحفاظ على صحة العين.

أما عن أضرار الماسكرا المقاومة للماء فيجب استخدامها للمناسبات الخاصة فأنت تحتاجين إليها لتبقى لفترة أطول وتتحمل الرطوبة ولكن للاستخدام اليومي ، اختاري ماسكارا مقوية أو قابلة للغسل.



يمكن أن يؤدي عدم الأهتمام بنظافة فرشاة الماسكرا إلى تهيج العين وربما العدوى ، ولكن مع النظافة الكافية ، يمكن استخدام الماسكارا بأمان.إليك أهم اضرار الماسكرا ضد الماء

على الجانب الاخر وجد الباحثون بكتيريا العنقوديات في 79٪ من عينات الماسكارا التي اختبروها وذلك لأن فرشاة الماسكارا الغير نظيفة تحمل إفرازات العين اليومية مما يجعلها أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا .

أضرار الماسكرا ضد الماء

تعد أضرار الماسكرا ضد الماء على العين عديدة وتكمن في اختيار أنواع ماسكرا مجهولة المصدر والتي قد تسبب مشاكل وتهيج فى العين بجانب الحكة والاحمرار بالإضافة إلى أنه عند وضع الماسكارا في عجلة من أمرك ، يمكن أن تغمضين عينيك عن طريق الخطأ لتسبب فرشاة الماسكر خدشًا في القرنية يمكن أن يجعل عينيك تبدو ملتهبة ومؤلمة لأيام.

عليك اختيار ماسكارا التى تناسب مكوناته أصحاب العيون الحساسة والتي تم اختبارها واعتمادها من قبل أطباء العيون.

تعد ابرز أضرار الماسكرا المقاومة للماء أنه عند استخدامها لإجراء اللمسات الأخيرة خاصةً تلك المقاومة للماء تتطلب مزيدًا من الجهد أثناء غسلها مما قد يتسبب في تساقط الرموش لأنه تأتي أيض الماسكارا المقاومة للماء مع إضافة الشمع والسيليكون إليها مما يجعلها تقاوم العرق والماء. نتيجة لذلك ، تفقد الرموش الرطوبة وتجف.ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك مقاومة التأثير من خلال قضاء بعض الوقت في إزالة الماسكارا تمامًا ولكن برفق.

المراجع healthshots