بمشاركة 5 دول.. المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنفذ 37 برنامجا تدريبيا

نفذت المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية - 37 برنامجاً تدريبياً وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 27 من فبراير الجاري، بمشاركة 156متدرباً من منسوبي وزارات وهيئات خمس دول عربية هي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان.



وتهدف هذه البرامج إلى تنمية مهارات ومعارف المشاركين بالاتجاهات الإدارية الحديثة والنماذج العالمية للتميز الإداري بما يسهم في تحسين الأداء في الوزارات والهيئات والمؤسسات العربية.



واشتملت البرامج على محاضرات وحلقات نقاشية وبعض دراسات الحالة مع تطبيقات عملية على بعض الوظائف الإدارية ومهام المديرين.



وتناولت البرامج عدة موضوعات منها: البرنامج المتكامل لتنمية المهارات القيادية والإدارية، ودبلوم المهارات المتخصصة وإعداد الموازنات الحكومية، ودبلوم الإدارة المالية والدورة المحاسبية بالإضافة إلى صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الإدارية والاستراتيجيات الحديثة للتطوير المؤسسي فضلاً عن بناء وإدارة المكتبات الرقمية وإدارة نظم سير البريد وإدارة المشروعات الرشيقة.



وتأتي أهمية هذه البرامج في تنمية وتطوير أداء منسوبي الوزارات والمؤسسات المتخصصة في العلوم الإدارية والإصلاح الإداري وإدارات الموارد البشرية والتنمية المستدامة، فضلا عن بناء القدرات البشرية لموظفي القطاع العام والخاص والقيادات العربية.