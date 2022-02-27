رئيس أوكرانيا يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البلاروسي

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه أجرى محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وكتب زيلينسكي في قناته على “تيلجرام”: "لقد تحدثت مع ألكسندر لوكاشينكو".

وفي وقت سابق من اليوم، حث رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أوكرانيا على القبول بالمفاوضات مع روسيا حتى لا تفقد كييف كيانها كدولة.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال"، اعترف الرئيس البيلاروسي بإطلاق صواريخ من أراضي بلاده على مواقع في أوكرانيا، معتبرا أنها "خطوة اضطرارية".

وحذر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من أن "مضايقة البيلاروسيين في أوكرانيا قد تدفع مينسك إلى القيام بـ "عملية خاصة".

وأكد لوكاشينكو، أنه لا يوجد جنود أو أسلحة بيلاروسية في أوكرانيا، لأن روسيا لم تطلب مثل هذه المساعدة من أجل "عمليتها الخاصة" هناك.

ويرى الرئيس البيلاروسي أن العمليات الروسية تهدف إلى 'حماية" شعب دونيتسك ولوجانسك من "الإبادة الجماعية" التي تم تشنها السلطات الأوكرانية، مشيرا إلى إن البيلاروسيين تم القبض عليهم في أراضي ذلك البلد وتعرضوا للضرب.

وندد بالعقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا ، قائلا إن الغرب بفعله هذا يدفع روسيا نحو حرب عالمية ثالثة؛ واستهدفت العقوبات سياسيين روس بارزين ، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ، فضلا عن عدد من البنوك والشركات الكبرى.