محافظ الفيوم: تنفيذ 73 مشروعاً تعليمياً بمركزي إطسا ويوسف الصديق

بقيمة 312 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الدولة تستهدف بناء الإنسان والعمران في آنٍ واحد، مشيراً إلى أن توجه الدولة لم يتوقف عند تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن فقط، وإنما امتد ليشمل توفير مشروعات تنموية من أجل تمكينه اقتصادياً واجتماعياً، وتحويله من فرد مستهلك إلى فرد منتج، وذلك من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" التي بدأت مرحلتها الأولى خلال العام الماضي 2021 بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

وأضاف "الأنصاري" أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت تنفيذ 73 مشروعاً تعليمياً بمركزي إطسا ويوسف الصديق، تستهدف إنشاء مدارس جديدة، وتعلية وتوسعة وإحلال جزئي لعدد كبير من المدارس الحالية بالمركزين، بإجمالي تكلفة تجاوزت 312 مليون جنيه.

ولفت إلى دخول 56 مشروعاً حيز التنفيذ الفعلي، وتم تسليم 33 مشروعاً بعد الانتهاء منها، فيما يجري العمل على قدم وساق لاستكمال الأعمال النهائية بالمشروعات الأخرى، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 90% في 9 مشروعات، وتراوحت بين 60 و90% في 14 مشروعاً.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها تشمل 28 مشروعاً بمركز إطسا، هى: إنشاء مدرسة عزبة عبد ربه بناحية قصر الباسل، ومدرسة الغرق الرسمية لغات، ومدرسة قلمشاة الجديدة، ومدرسة الغرق الجديدة تعليم أساسي، وتوسعة مدرسة قلهانة الإعدادية، ومدرسة أبو صير للتعليم الأساسي، ومدرسة الجراي تعليم أساسي بالغرق، ومدرسة الشهيد عمرو محمد دهشان بمنية الحيط، ومدرسة منية الحيط الابتدائية، ومدرسة سعداوي للتعليم الأساسي بالحجر، وتوسعة مدرسة منية الحيط الابتدائية المشتركة، ومدرسة عبد العال موسى بقرية الحسينية، ومدرسة الإصلاح الإعدادية بناحية الحجر، ومدرسة محمد فهيم السيد الابتدائية بالحجر، ومدرسة دفنو الإعدادية المشتركة، وإحلال كلي لمدرسة سلام الابتدائية بمنية الحيط، وإحلال جزئي لمدرسة اهريت للتعليم الأساسي بناحية جردو، وإحلال جزئي وتعلية لمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بقرية الغرق، وتوسعة مدرسة شاكر للتعليم الأساسي بالغرق، ومدرسة الشهيد عبد الله أبو العينين الابتدائية بالغرق، ومدرسة الصديق "شدموه" الإعدادية، ومدرسة اللواج صالح للتعليم الأساسي، ومدرسة النزلاوي الابتدائية إلى مدرسة تعليم أساسي بالقاسمية، ومدرسة أبو جندير الابتدائية المشتركة، ومدرسة السنوسي الإعدادية بأبو جندير، وإحلال وتجديد مدرسة عنك للتعليم الأساسي، وإحلال جزئي لمدرسة المستقبل بقرية منية الحيط، وتعلية مدرسة السدح الابتدائية بتطون.

ونوه إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 5 مشروعات بمركز يوسف الصديق، هي: إنشاء مدرسة عبد الكريم عبد المجيد للتعليم الأساسي بمدينة يوسف الصديق، وتوسعة مدرسة القرية الثانية الابتدائية بقارون، ومدرسة سيف النصر قبلي الابتدائية بقارون، ومدرسة القرية الثانية الإعدادية بقارون، وتعلية مدرسة المرحوم حامد محمد خليفة الابتدائية بالحامولي.

وأشار المحافظ، إلى أن نسبة التنفيذ تجاوزت 90% في 8 مشروعات تعليمية بمركز إطسا، ومشروع واحد بمركز يوسف الصديق، هي: توسعة مدرسة الغرق الإعدادية للبنات، وإنشاء مدرسة محيي الدين رأفت للتعليم الأساسي بعزبة خلف التابعة لقرية أبو جندير، وتوسعة مدرسة قلهانة الابتدائية، ومدرسة عتامنة المزارعة لجميع المراحل بقرية جردو، ومدرسة جردو الإعدادية للبنات، ومدرسة 6 اكتوبر الإعدادية بتطون، ومدرسة سلومة مصطفى الإعدادية بقرية شدموة، وإحلال جزئي لمدرسة الغرق الإعدادية، وتوسعة مدرسة الصعايدة بحري الابتدائية بقرية كحك بحري.

ونوه إلى أن نسبة التنفيذ تراوحت بين 60 و90% في 14 مشروعاً، منها 10 مشروعات بمركز إطسا هي: إنشاء مدرسة الوابور الجديدة للتعليم الأساسي بقرية الغرق، وإحلال جزئي بمدرسة الشهيد عمر فتحي أحمد بقرية قلهانة، ومدرسة منشاة حلفا الابتدائية بمطول، وتوسعة وتعلية مدرسة الشهيد حسام سيد راشد قطب بقصر الباسل، وتوسعة مدرسة الشهيد معوض شعبان عبد الرسول الابتدائية بالغرق، ومدرسة العزالي للتعليم الأساسي بالغرق، ومدرسة أبو جليل الإعدادية بالحجر، ومدرسة موسى سيف النصر الابتدائية بأبو جندير، ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بقرية منية الحيط، ومدرسة جردو الابتدائية، و4 مشروعات بمركز يوسف الصديق، هي توسعة مدرسة النصر الابتدائية بعزبة الخرابة، ومدرسة والي ميزار الابتدائية، ومدرسة الجواهرجي الابتدائية بقارون، وإنشاء مدرسة كحك قبلي الرسمية للغات.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن النهوض بمنظومة التعليم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لم يقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، وإنما استهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع، حيث استفاد 422 معلما ومعلمة من برامج دمج التكنولوجيا والتعلم النشط، منهم 142 مستفيدا بمركز إطسا، و280 مستفيدا بمركز يوسف الصديق، كما بلغ إجمالي المستفيدين من برامج الصفوف الأولى ورياض الأطفال 1394 معلما ومعلمة بالمركزين، منهم 798 بمركز إطسا و596 بمركز يوسف الصديق، وفي مجال التكوين المهني والسلوكيات المدرسية والتخطيط بلغ إجمالي المستفيدين 330 معلما ومعلمة، منهم 303 بمركز إطسا و27 بمركز يوسف الصديق، وفي مجال تدريب TOT "كوادر اعتماد وجودة وموجهين" بلغ إجمالي المستفيدين 70 معلما ومعلمة، منهم 50 بمركز إطسا و20 بمركز يوسف الصديق.

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