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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجال فقط.. أعراض تضخم البروستاتا الحميد والخبيث

تضخم البروستاتا
تضخم البروستاتا

يبحث عدد كبير من الرجال عن أعراض تضخم البروستاتا الحميد فهو من أكثر المشاكل الصحية الشائعة بين الرجال فى مختلف الأعمار بشكل واسع ذلك على الرغم من أنها أكثر انتشارا بين كبار السن إلا أنها أصبحت تصيب الشباب والمراهقين .

تساهم معرفة أعراض تضخم البروستاتا المسبقة “ قبل الإصابة بالمرض ” فى اكتشاف المرض بشكل سريع مما يساعد فى حماية المريض من الخضوع للعمليات الجراحية ويجعلهم يستطيعوا العلاج من مشاكل البروستاتا بالأعشاب أو الأدوية وعدم الحاجة للخيار الجراحي تماما.

لذا فإن زيادة الوعي بـ أعراض تضخم البروستاتا سواء الحميد أو الخبيث من الأمور شديدة الأهمية بالنسبة للرجال حيث تضمن الحفاظ على صحة الجهاز التناسلي .

نعرض لكم فيما يلي أهم أعراض تضخم البروستاتا وفقا لما جاء في موقع “  HNS” .

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أعراض تضخم البروستاتا 

نعرض لكم أعراض تضخم البروستاتا الحميد لدى الرجال الكبار والشباب، وهى: صعوبة في البدء في عملية التبول وجود عناء فيها، ضعف تدفق البول يبدأ ويتوقف ويبدأ ويتوقف،  الحاجة إلى التبول بشكل عاجل، التبول بشكل متكرر، الاستيقاظ كثيرًا في الليل للتبول، تسرب البول بالخطأ.
يمكن أن يحدث تسرب البول عندما يشعر بالحاجة المفاجئة للتبول ولا يمكنك منع تسرب بعض التبول قبل أن يذهب المريض إلى المرحاض، وهذا ما يسمى سلس البول الإلحاحي وهو يصيب من يعانون من تضخم البروستاتا الحميد .

يمكن أن يحدث تسرب البول عند التعرض للإجهاد على سبيل المثال عند السعال أو العطس أو رفع شيء ثقيل وهذا ما يسمى سلس الإجهاد، الشكل الأكثر شيوعًا للتسرب هو عندما تتساقط كمية صغيرة من البول في ملابسك الداخلية بعد التبول.

أعراض تضخم البروستاتا الخبيث

تتشترك الكثير من أعراض تضخم البروستاتا الخبيث مع التضخم الحميد ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة أهمها وجود دم فى البول أو بعد التبول، كما أنهم يعانون من احتباس البول.

لذا فمن المهم عند وجود اى من هذه الأعراض واستمرارها سرعة الذهاب للطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من التضخم الموجود فى البروستاتا من النوع الحميد وليس الخبيث وفى نفس التوقيت يساعد الاكتشاف المبكر لتضخم البروستاتا الحميد فى علاجه بشكل سهل وسريع دون الحاجة للخضوع للحل الجراحى.

أعراض تضخم البروستاتا تضخم البروستاتا تضخم البروستاتا الحميد سلس البول كبار السن

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للرجال فقط.. أعراض تضخم البروستاتا الحميد والخبيث

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