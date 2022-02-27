عائشة بن أحمد: ألعب دور فتاة متمردة في مسلسل ملف سري

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد، كواليس مشاركتها في مسلسل "ملف سري"، قائلة إن المسلسل يضم عناصر كبيرة وناجحة، كما أنه يضم كوكبة من الفناني الكبار مثل هاني سلامة.

وأضافت "عائشة بن أحمد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "دوري في مسلسل ملف سري مختلف، حيث أجسد شخصية فتاة مصرية متمردة تعيش في لندن، ويحدث لها ظروف تتسبب في عودتها إلى مصر مرة أخر، متابعة: أن أحداث المسلسل ستؤثر على شخصيتي فيما بعد.

واستطردت: شخصيتي في مسلسل "لعبة نيوتن" مختلفة تماما عند دوري في مسلسل "ملف سري"، مؤكدة أنها تسعى دائما إلى تقديم أدوار مختلفة.



