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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البخت لـ ويجز تريند رقم 1 على اليوتيوب

البخت
البخت

حققت أغنية “البخت” لـ ويجز، نجاحا كبيرا جداً حيث تصدرت التريند رقم ١ على “اليوتيوب”، كما اقتربت من كسر حاجز الـ ٢ ونصف مليون مشاهدة بعد ساعات فقط من طرحها.

 

وكعادته أثار ويجز جدلا كبيرا حول موضوع الأغنية الحزينة التي تختلف عما قدمه مغني الراب مؤخرا، من كلمات وألحان مبهجة، لكنها تؤكد على تصريحاته السابقة بأنه يكتب تجاربه الشخصية وأن كل كلماته ليست سطحية أو تافهة. 

البخت.. ويجز يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب|فيديو

دويتو ويجز وأحمد مكي يتصدر تريند يوتيوب.. المركز الـ 14 عالميا

جاء ذلك بعد حوالي شهر من تصدر النجم أحمد مكي، وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان "أقوى ميكس" وذلك على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

وجاءت الأغنية ضمن قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة واستماعاً على "يوتيوب"  حيث احتلت المركز الأول في مصر والمركز الـ 14 عالمياً، كما تخطت نسبة مشاهدات الأغنية حاجز المليونين في أقل من 48 ساعة من طرحها.

جدير بالذكر أن أغنية "أقوى ميكس" من كلمات مكي وويجز، ومن ألحان كل من ديزل، عيسى، عسود، نوڤو، وخالد نبيل، وقام بتصوير البوستر الدعائي للأغنية للفنان مكي، المصور محمود كامل .

ويجز البخت اليوتيوب أقوي ميكس مكى

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