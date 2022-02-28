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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عبدالغفار يستقبل سفير موريتانيا لبحث التعاون فى المجالات التعليمية والثقافية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيدى محمد عبدالله سفير موريتانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وموريتانيا فى المجالات التعليمية والثقافية، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أكد د. خالد عبدالغفار على عمق العلاقات المصرية الموريتانية في المجالات المختلفة، خاصة التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.

وأضاف الوزير أن المنح الدراسية المقدمة للطلاب الموريتانيين للدراسة بالجامعات المصرية؛ تستهدف زيادة ودعم التبادل الثقافي والعلمي والاجتماعي بين الجانبين، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين الموريتانيين بالجامعات المصرية، وتوفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك فى ضوء مبادرة "ادرس فى مصر" التى تتبناها الوزارة، والتي تهدف لدعم علاقات التعاون مع مختلف الدول.

 

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وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة أوضاع الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وزيادة المنح الدراسية لهم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، فضلاً عن بحث تبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون فى المشروعات البحثية ذات الاهتمامات المشتركة.

ومن جانبه، أشاد السفير الموريتاني بالعلاقات المصرية الموريتانية، معربًا عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجالات التعليم العالي والتبادل الثقافي كأحد أهم روافد العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا، لافتًا إلى زيادة الطلبات المقدمة من الطلاب الموريتانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية بفضل ما تتمتع به المؤسسات التعليمية المصرية من سمعة متميزة.

ووجه السفير الموريتانى الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية؛ لحرصها على توفير كافة سبل الراحة للطلاب الموريتانيين، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على اعتبار مصر واجهة هامة لاستكمال الطلاب الموريتانيين دراستهم بها، معربًا عن تطلعه لاستقبال عدد من الطلاب المصريين لدراسة العلوم الإنسانية والإسلامية بالجامعات الموريتانية بما يسهم فى زيادة التبادل العلمي والثقافي بين الجانبين.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. هاجر سيف النصر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ومن الجانب الموريتاني د.المختار الچيلانى الملحق الثقافي بسفارة موريتانيا بالقاهرة.

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