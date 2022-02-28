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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيسي: المواطن الذى لا يعمل هو خصم للبلد..وهدفي تحقيق رضا كل الناس.. ولا نوم ولا راحة لو عايزين بلدكم بمكانة حقيقية على خريطة العالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

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 السيسي: المواطن الذى لا يعمل هو خصم للبلد

الرئيس السيسي: عشت كل عمري في مصر.. وهدفي تحقيق رضا كل الناس

 

قال الرئيس السيسي، خلال كلمته في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية،إن “ أنا لا أستهدف الحديث للفئة المفكرة أو المثقفة أو المعنية..  أنا أتكلم دائما بهدف إن رسالتنا تصل لكل الناس.. وأنا مواطن مثل كل المواطنين وعشت عمرى كله فى مصر.. ورأيت وكنت أقول لماذا نحن هكذا ولماذا مستشفياتنا بهذا المستوي”،لافتاً إلى أن محاربة الفقر والجهل والتخلف محتاجين نحط ايدنا فى أيد بعض علشان نحط عكس هذه الكلمات، وهذا لن يتحقق  إلا أن وضعنا هذا المشروع فى أولوياتنا للتغيير من واقعنا في كل شيء.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إطلاق فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: “مش عارف أعلم وأعالج وأسكن.. روحوا المرج والمطرية والخصوص خشوا شوفوا أما بمشي في الشوارع بشوف إيه.. هي دي بلدنا".

 

وتابع :" دي بلادنا اللى مسئولين عنها، ولازم نشوف على أرض الواقع، انا مش لاقي أكل مش عارف أعلم .. روحوا المرج والمطرية والخصوص وشوفوا".

وكشف الرئيس السيسى، أنه على كل أسرة أن تعى نجلتها فى بداية الزواج، قائلا :" فى حد قال لـ بنته بلاش حمل فى أول عام، وذلك بسبب الدخول فى حياة جديدة".  

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للجميع قائلا: "عشان اعمل شارع بنشيل ألف بيت.. ياريت ننزل المرج والمطرية ونشوف الدنيا".


 وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى إن الناس بتسبنا وبتدور على فرص شغل أخرى فى أماكن تانية علشان تعيش، هو انا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديلة ؟.

 

واستكمل: "المواطن الذى لا يعمل هو اللي خصم ليس البلد.. فى 2011 هدوها.. ولولا فضل ربنا وكرمه كانت البلد دي زي البلاد التانية.. اللي يروح يروح مبيرجعش".

 

ولفت الرئيس السيسى، إلى أن "قوائم الإنتظار لما عرضت عليا رقمها من الدكتورة هالة كان 10 آلاف قولنا نعالجهم.. النهاردة الدكتور خالد القائم بأعمال وزير الصحة بيتكلم عن مليون و60".

 

وكشف الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أن هناك أحد المسئولين فى بلجيكا كان يتحدث معه، قائلا :" معندناش حاجة نخبيها، والدولة تواجه تحديات، وأنا قولت له الناتج بتاعك كام وعدد سكانك كام، فرد 500 مليار دولار و10 ملايين مواطن" وتابع السيسي:" فقولت له انا كده محتاج 5 تريليون دولار، لأن عدد سكاني 100 مليون، وعشان مش معايا الفلوس دي الناس فى مصر مظلومة، ومش بتاكل كويس، ولا تتعلم كويس، ولا تتعالج كويس، هى دى حقوق الإنسان قبل أن يتحدث أحد".

وانفعل الرئيس السيسي على الهواء، وقال :"لازم أى حد قبل ما يتكلم وينكد على الناس فى المنازل يعرف الحاجات دي.. أنا مش بمنع حد أنه يتكلم بس لازم يكون عارف قضية هذه البلد".

 

وقال الرئيس السيسي: "تقابل الناس فى الشارع تقولي زعلانة منك .. عندي ست ولاد.. بقولها وانا أعمل إيه عندي 100 مليون..  ايوة إحنا 100 مليون وبقول دا لكل اللي موجودين معانا ويسألونا أنتوا ليه مش بتدوا حقوق للناس".

الرئيس السيسي تنمية الأسرة المصرية المرج والمطرية وزير الصحة محاربة الفقر

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